Роспотребнадзор признал участок Ангары непригодным для купания

В летний период управление Роспотребнадзора по Иркутской области контролирует качество воды в водоемах региона. Санитарно-химические, микробиологические, паразитологические показатели специалисты проверяют в 62 водоемах региона. Об этом сообщают в пресс-службе ведомства. По результатам исследований установлено несоответствие качества воды по микробиологическим показателям в Ангаре на нижнем бьефе плотины. Купание в этой части реки несет угрозу здоровью людей.

В соответствии с федеральным законом, использование водного объекта для рекреационных целей допускается при наличии санитарно-эпидемиологического заключения. Оборудование, благоустройство и содержание пляжей проводится в соответствиями с требованиями СанПиН. В 2022 году Роспотребнадзор не выдавал заключения о соответствии водных объектов Иркутской области санитарным правилам.

Специалисты не рекомендуют купаться в водоемах, не имеющих санитарно-эпидемиологического заключения. Мониторинг качества воды в регионе продолжается.

Ранее Роспотребнадзор выявил несоответствие качества воды санитарным нормам в Иркуте в Шелеховском районе и отдельно — в районе села Баклаши. Нельзя купаться в Иркуте в поселке Горького и реке Белая в селе Мальта Усольского района. Кроме того, вода загрязнена в Иркутском водохранилище у ледокола «Ангара», в реках Ия в Тулуне, Бирюсе и Тайшетке в Тайшетском районе.