Российские секс-шопы столкнулись с проблемами
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Российские секс-шопы столкнулись с проблемами

Российские секс-шопы столкнулись с проблемамиПредставитель индустрии секс-товаров рассказал о трудностях с поставками в Россию

Секс-шопы в России столкнулись с трудностями в поставках товаров из-за рубежа. Расходы на логистику увеличились, как и время доставки интимной продукции из Европы и Китая, рассказал радиостанции «Говорит Москва» создатель магазинов укрепления семьи «Розовый кролик» Максимилиан Лапин.

Он отметил, что некоторые европейские компании заявили, что «их сверху попросили не отправлять [товары] напрямую в Россию». В связи с таким решением и возникают проблемы: «логистика меняется, время удлиняется», пояснил он. Однако есть и плюсы — рост затрат на логистику компенсируется текущим валютным курсом, сообщил представитель индустрии.

Владелец сети «Розовый кролик» также отметил, что магазины перестали закупать продукцию из США из-за высоких рисков ее не получить. На смену зарубежным товарам придут отечественные. «Мы продолжили упор на импортозамещение: собственное производство фаллоимитаторов, интимных игрушек, кожаных фетиш- и БДСМ-аксессуаров, лубрикантов, массажных масел, смазок. Качество не хуже, а то и лучше мировых брендов, а цена ниже в разы», — добавил Лапин.

Индустрия испытывает сложности на фоне введения санкций и отказа ряда западных компаний от сотрудничества с Россией. Из-за опасений дефицита продукции весной 2022 года сформировался ажиотажный спрос на некоторые товары. За неделю после начала операции на Украине аптечные продажи презервативов в России выросли по сравнению к сопоставимому периоду прошлого года на 17 процентов в натуральном выражении, до 540,7 тысячи упаковок, и на 32 процента, до 184,1 миллиона рублей. Кроме того, резко вырос на женскую гигиеническую продукцию.

# Экономика Экономика
По материалам: lenta.ru

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