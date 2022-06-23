Российский Минфин назвал санкции финансовой ядерной бомбой
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Российский Минфин назвал санкции финансовой ядерной бомбой

Российский Минфин назвал санкции финансовой ядерной бомбойЗамминистра финансов Моисеев назвал санкции против России финансовой ядерной бомбой

Ни одна страна в мире не ощущала такого санкционного давления, с которым столкнулась Россия. По силе воздействия его можно назвать финансовой ядерной бомбой, заявил замминистра финансов Алексей Моисеев, передает РБК.

«Я считаю, что против нас была применена финансовая ядерная бомба — в принципе, ни одна страна в истории человечества не испытывала такого санкционного давления. И, конечно, это заставило нас реагировать, удалось в целом сохранить и макроэкономическую стабильность, и финансовая инфраструктура работает», — отметил он.

Моисеев напомнил, что президент США Джо Байден обещал доллар по 200 рублей, но этого не произошло. «План был разворотить в клочья нашу финансовую систему, но не получилось», — заявил замминистра финансов. При этом Моисеев считает, что финансовые рынки не до конца выполнили свои задачи: они не обеспечили доступность кредитных, финансовых ресурсов для всей экономики в целом.

В закрытии зарубежных финансовых рынков замминистра увидел плюсы для России — можно развивать суверенный финансовый рынок, который не станет зависеть от Запада.

Санкции, которые вводят страны Запада и США против России, сродни объявлению войны, сообщал ранее президент страны Владимир Путин.

# Экономика Экономика
По материалам: lenta.ru

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