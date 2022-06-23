Сайты предлагают блокировать за незаконную продажу билетов на массовые мероприятия

В ближайшее время в Госдуму планируют внести законопроект о блокировке сайтов-клонов, незаконно продающих билеты на массовые мероприятия, сообщила первый зампред Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Ирина Рукавишникова на «круглом столе» по информационной безопасности 23 июня.

По словам Рукавишниковой, Совет Федерации уделяет большое внимание вопросам информационной безопасности и эта тема особенно актуальна сегодня, когда России объявили кибервойну. В последние годы принято много законопроектов, направленных против киберугроз и интернет-мошенничества, и работа в этой сфере продолжается.

«Мной и коллегами-сенаторами сейчас разрабатывается законопроект, направленный на борьбу с мошенничеством в сфере реализации билетов на массовые и зрелищные мероприятия, — сказала Ирина Рукавишникова. — В скором времени, надеюсь, этот законопроект может быть внесен в Госдуму».

На поправки уже получено положительное заключение Правительства. Документ позволит производить верификацию официальных сайтов исполнительских искусств и музеев и установит механизм пресечения деятельности сайтов-клонов, незаконно реализующих билеты на культурно-массовые мероприятия, пояснила Рукавишникова.



