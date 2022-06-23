Сайты предлагают блокировать за незаконную продажу билетов на массовые мероприятия
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Общество » Сайты предлагают блокировать за незаконную продажу билетов на массовые мероприятия

Сайты предлагают блокировать за незаконную продажу билетов на массовые мероприятия

Сайты предлагают блокировать за незаконную продажу билетов на массовые мероприятия

В ближайшее время в Госдуму планируют внести законопроект о блокировке сайтов-клонов, незаконно продающих билеты на массовые мероприятия, сообщила первый зампред Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Ирина Рукавишникова на «круглом столе» по информационной безопасности 23 июня.

По словам Рукавишниковой, Совет Федерации уделяет большое внимание вопросам информационной безопасности и эта тема особенно актуальна сегодня, когда России объявили кибервойну. В последние годы принято много законопроектов, направленных против киберугроз и интернет-мошенничества, и работа в этой сфере продолжается.

«Мной и коллегами-сенаторами сейчас разрабатывается законопроект, направленный на борьбу с мошенничеством в сфере реализации билетов на массовые и зрелищные мероприятия, — сказала Ирина Рукавишникова. — В скором времени, надеюсь, этот законопроект может быть внесен в Госдуму».

На поправки уже получено положительное заключение Правительства. Документ позволит производить верификацию официальных сайтов исполнительских искусств и музеев и установит механизм пресечения деятельности сайтов-клонов, незаконно реализующих билеты на культурно-массовые мероприятия, пояснила Рукавишникова.


# Общество / Главные новости Общество
По материалам: pnp.ru

Последние новости

Эстонский премьер раскритиковала НАТО за стратегию стереть Таллин с лица земли
Эстонский премьер раскритиковала НАТО за стратегию стереть Таллин с
Coinbase закроет платформу для профессиональных трейдеров
Coinbase закроет платформу для профессиональных трейдеров
Директор Шатунова: «Сердце Юры остановилось в карете скорой помощи»
Директор Шатунова: «Сердце Юры остановилось в карете скорой помощи»
Раскрыты подробности последних часов жизни Шатунова
Раскрыты подробности последних часов жизни Шатунова
Иркутский Горзеленхоз отправил в Монголию 8 000 саженцев ели и сосны
Иркутский Горзеленхоз отправил в Монголию 8 000 саженцев ели и сосны
Эти 3 игры будут доступны бесплатно на Xbox в ближайшие выходные: 23-26 июня
Эти 3 игры будут доступны бесплатно на Xbox в ближайшие выходные:
Появились подробности состояния Шатунова перед смертью
Появились подробности состояния Шатунова перед смертью
На Сочи обрушились сильные смерчи (4 видео)
На Сочи обрушились сильные смерчи (4 видео)
До Квон: я не считаю себя мошенником и верю в успех новой сети Terra
До Квон: я не считаю себя мошенником и верю в успех новой сети Terra
В посольстве РФ в Болгарии отреагировали на обвинения в свержении правительства
В посольстве РФ в Болгарии отреагировали на обвинения в свержении
ЧП: Стало известно, от чего умер «Шоколадный заяц» Пьер Нарцисс
ЧП: Стало известно, от чего умер «Шоколадный заяц» Пьер Нарцисс
В Нидерландах нашли римское святилище I века
В Нидерландах нашли римское святилище I века

Топ на сегодня

Рябков рассказал о сигналах США по американским наемникам на Украине
Рябков рассказал о сигналах США по американским наемникам на Украине
Citigroup запустит кастодиальную платформу для цифровых валют
Citigroup запустит кастодиальную платформу для цифровых валют
Где заменить стекло на iPhone
Где заменить стекло на iPhone
Регина Тодоренко рассказал о своих родах
Регина Тодоренко рассказал о своих родах
Яна Поплавская прошлась по Серебренникову
Яна Поплавская прошлась по Серебренникову

Еще по теме

Яровая предложила блокировать призывающие детей к нарушениям сообщества
В Госдуму осенью внесут законопроект о блокировке сайтов-двойников театров
Кабмин обсудит законопроект об ответственности за незаконную продажу билетов на ЧМ-18
Валеев: законопроект о противодействии «телефонному терроризму» внесут в Госдуму в ближайшие дни