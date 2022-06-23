Санкции против России назвали бомбой замедленного действия

Вадим Карасев

Депутат Никарагуа Наварро назвал санкции против России бомбой замедленного действия

Депутат, второй секретарь Национальной ассамблеи Никарагуа Вильфредо Наварро заявил, что инфляция, возникшая из-за ограничений Запада против России, обостряет экономический спад в странах Латинской Америки. Его слова приводит РИА Новости.

Наварро назвал санкции против России бомбой замедленного действия и отметил, что они перерастают в социальные протесты.

«Для стран, где проблемам самых бедных классов не уделяется внимания и нет смягчающих мер, санкции — это бомба замедленного действия. Она угрожает Эквадору, Бразилии, Сальвадору, Гватемале, Гондурасу, то есть странам, которые пытаются бороться с текущим кризисом и встречающим новые серьезные проблемы по мере его углубления», — подчеркнул депутат.