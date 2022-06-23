Шахназаров рассказал об ориентации Максима Галкина

Артиста Максима Галкина обвиняют в нетрадиционной ориентации. Шоумен сегодня на родине персона нон грата. Такое отношение к шоумену стало проявляться после его критики российской власти. Патриоты не могут простить ему резких слов и обвиняют в поклонении ложным ценностям. Так, Маргарита Симоньян заявила, что Галкин много лет обманывает своих поклонников, уверяя, что женился по любви. На съемках шоу Владимира Соловьева, Маргарита Симоньян неожиданно заявила о нетрадиционной ориентации Максима Галкина. «Достоверно всем известно, что он гей, для отвода глаз, для личного обогащения, для пути в карьере женился на пожилой женщине... И вот он убеждает всю свою не очень доверчивую аудиторию, что у них настоящая любовь. Ну вы же понимаете уровень внутреннего лицемерия, вранья!» — эмоционально сказала 42-летняя Симоньян.Большинство зрителей поддержало Маргариту, отметив, что нужно бороться с пошлостью, которая заполонила эфир федеральных каналов. Но нашлись и те, кто не понял ее выпада и удивился таким словам: «Зачем так резко? У него же дети!». Впрочем, публицист Михаил Шахназаров, который последовательно критикует всех, кто высказывается против нашей страны, считает — его коллега сделала все правильно. «На Западе хотя бы выходят и говорят: «Я открытый гей». У нас кто-нибудь сделал из звезд эстрады каминг-аут? Нет, но все же знают, кто они. Вот Маргарита Симоньян сказала правду в эфире у Володи Соловьева, но на нее все набросились. А что вы набросились? Она не то что-то сказала? Почему никто из них не сделал каминг-аут? Сейчас надо прекращать врать», — заявил эксперт в эфире YouTube-шоу «Полный абзац». Отметим, что каминг-аут — устоявшееся выражение, которое описывает ситуацию, когда человек публично признается в нетрадиционной сексуальной ориентации. Но у Галкина образцовая семья, звездная супруга Алла Пугачева, двое очаровательных детей Гарри и Лиза. Ребята растут в любви, заботе и уважении.