Шахназаров рассказал об ориентации Максима Галкина
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Шахназаров рассказал об ориентации Максима Галкина

Шахназаров рассказал об ориентации Максима Галкина
Артиста Максима Галкина обвиняют в нетрадиционной ориентации. Шоумен сегодня на родине персона нон грата. Такое отношение к шоумену стало проявляться после его критики российской власти. Патриоты не могут простить ему резких слов и обвиняют в поклонении ложным ценностям. Так, Маргарита Симоньян заявила, что Галкин много лет обманывает своих поклонников, уверяя, что женился по любви. На съемках шоу Владимира Соловьева, Маргарита Симоньян неожиданно заявила о нетрадиционной ориентации Максима Галкина. «Достоверно всем известно, что он гей, для отвода глаз, для личного обогащения, для пути в карьере женился на пожилой женщине... И вот он убеждает всю свою не очень доверчивую аудиторию, что у них настоящая любовь. Ну вы же понимаете уровень внутреннего лицемерия, вранья!» — эмоционально сказала 42-летняя Симоньян.
Большинство зрителей поддержало Маргариту, отметив, что нужно бороться с пошлостью, которая заполонила эфир федеральных каналов. Но нашлись и те, кто не понял ее выпада и удивился таким словам: «Зачем так резко? У него же дети!». Впрочем, публицист Михаил Шахназаров, который последовательно критикует всех, кто высказывается против нашей страны, считает — его коллега сделала все правильно. «На Западе хотя бы выходят и говорят: «Я открытый гей». У нас кто-нибудь сделал из звезд эстрады каминг-аут? Нет, но все же знают, кто они. Вот Маргарита Симоньян сказала правду в эфире у Володи Соловьева, но на нее все набросились. А что вы набросились? Она не то что-то сказала? Почему никто из них не сделал каминг-аут? Сейчас надо прекращать врать», — заявил эксперт в эфире YouTube-шоу «Полный абзац». Отметим, что каминг-аут — устоявшееся выражение, которое описывает ситуацию, когда человек публично признается в нетрадиционной сексуальной ориентации. Но у Галкина образцовая семья, звездная супруга Алла Пугачева, двое очаровательных детей Гарри и Лиза. Ребята растут в любви, заботе и уважении.
# Шоу-бизнес Галкин Максим
По материалам: z-aya

Последние новости

Сколько Нетребко зарабатывала в России
Сколько Нетребко зарабатывала в России
В Британии готовятся к жёсткому кризису после разрыва с Россией
В Британии готовятся к жёсткому кризису после разрыва с Россией
В Роспотребнадзоре оценили вероятность локдауна из-за пандемии оспы обезьян
В Роспотребнадзоре оценили вероятность локдауна из-за пандемии оспы
Представлен первый официальный портрет Кейт Миддлтон и принца Уильяма
Представлен первый официальный портрет Кейт Миддлтон и принца Уильяма
Роспотребнадзор признал участок Ангары непригодным для купания
Роспотребнадзор признал участок Ангары непригодным для купания
Как влияет сон на организм человека, сколько часов нужно спать в сутки
Как влияет сон на организм человека, сколько часов нужно спать в сутки
Шахназаров рассказал об ориентации Максима Галкина
Шахназаров рассказал об ориентации Максима Галкина
Наталья Штурм в шоке от смерти Юрия Шатунова
Наталья Штурм в шоке от смерти Юрия Шатунова
Бывшая жена Александра Малинина влачит нищенское существование
Бывшая жена Александра Малинина влачит нищенское существование
Гороскоп от Тамары Глобы на 24 июня 2022 года: неблагоприятный день для общения и знакомства
Гороскоп от Тамары Глобы на 24 июня 2022 года: неблагоприятный день
Чанпэн Чжао: Binance поможет «хорошим» криптопроектам пережить кризис
Чанпэн Чжао: Binance поможет «хорошим» криптопроектам пережить кризис
Суд приговорил братчанина к 18 годам колонии за разбой и убийство
Суд приговорил братчанина к 18 годам колонии за разбой и убийство

Топ на сегодня

Где заменить стекло на iPhone
Где заменить стекло на iPhone
"Он ленив, не работает": женщина вышла замуж за тряпичную куклу и родила от нее ребенка
"Он ленив, не работает": женщина вышла замуж за тряпичную
ESG-курс для преподавателей появился в Летней школе Сбера
ESG-курс для преподавателей появился в Летней школе Сбера
Тело Пьера Нарцисса отвезут на Родину – в Камерун
Тело Пьера Нарцисса отвезут на Родину – в Камерун
Мощи преподобного Сергия Радонежского привезут в Иркутск
Мощи преподобного Сергия Радонежского привезут в Иркутск

Еще по теме

Карен Шахназаров высказался о заявлении Маргариты Симоньян о Галкине
Маргарита Симоньян публично ответила Киркорову, заступившемуся за Галкина и Пугачеву
Максим Галкин рассказал свои амбициозные планы
Никита Джигурда рассказал о сексуальной ориентации Максима Галкина