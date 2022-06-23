Сколько Нетребко зарабатывала в России
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Сколько Нетребко зарабатывала в России

Сколько Нетребко зарабатывала в России

Анна Нетребко давно живет в Европе, но зарабатывала огромные деньги именно в России. Артистка эмигрировала в США в начале 2000-х годов и все это время работала, что говорится, на имя. На родине же ее знали и ценили, а потому основной доход шел именно тут.

Эту информацию рассекретил писатель и публицист Евгений Додолев, который выложил на своем канале в Яндекс.Дзен открытые данные с госзакупок. До этого никто даже не задумывался, сколько и где зарабатывает Анна. Все считали, что раз она живет за границей, покупает там шикарную недвижимость, то и платят ей тоже там и долларами.

Все оказалось более прозаично. В конце 2021 года Нетребко заключила договор на участие в постановках Мариинского театра. Сумма гонорара составила 13 млн. рублей, за одну партию – свыше 2 млн. рублей.

Правда, после того как Анна высказалась против России и приняла сторону Европы, сотрудничество с ней теперь под вопросом. Российские граждане не хотят видеть «предательницу» в родной стране, да и руководство театра не готово теперь принимать оперную диву.



Заработки Нетребко встали под вопросом, ведь на сцене американского театра ей платят не так много. Анна работает больше на имя, чтобы ее знали, ценили, любили. Заграничные режиссеры пока не готовы тратить на русскую певицу миллионы, как это делают в России.

Тем более, что и в Европе к женщине настроены настороженно. Дело в том, что долгое время Анна не могла определиться с политической позицией и решить, чьей стороны держится. То она осудила Россию за спецоперацию, то поддержала, пойдя против Украины и дружественных ей стран. На Западе же долго разбираться не стали: уволили русскую певицу из Метрополитен-оперы, расторгли контракты и другие менеджеры.

Как и на что будет жить Нетребко, пока не известно. Но Нетребко в любом случае найдет выход, ведь ей еще поднимать больного аутизмом сына, на которого уходят огромные деньги.

# Шоу-бизнес
По материалам: kleo

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