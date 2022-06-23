Сложный период для двух знаков зодиака: кого ждут испытания в ближайшую неделю

Некоторых представителей знаков зодиака в ближайшую неделю ждут испытания. Узнайте, кому из них придется подстраиваться под новые события, потому что их жизнь в этот период перевернется с ног на голову.

Кого ждут испытания в ближайшую неделю

Конец июня будет особенно сложным для двух знаков зодиака — Скорпионов и Раков. Они будут бороться со своими мыслями, им будет трудно найти верное решение. У некоторых представителей зодиакального круга появится большое количество обязанностей на работе, что может негативно отразиться на их личной жизни. Других ждут перемены, к которым они не будут готовы.

Скорпион

В конце первого летнего месяца на вас свалится много работы, однако и личные отношения будут очень важны. В это время вам придется принять непростое решение, которое может негативно отразиться на любовной сфере. Чтобы не допустить фатальные ошибки, следует прислушаться к тому, что говорит ваше сердце. Только в таком случае вы сможете определить для себя верный путь, по которому вам нужно двигаться дальше.

Рак

Именно в данный момент вы переживаете трудные времена, которые затрагивают некоторые сферы вашей жизни. Это может быть кризис в ваших отношениях или ощущение бессмысленности и неуверенности, когда дело касается вашей работы. Однако выход из этой ситуации все же есть. Нужно отпустить все происходящее по течению, открыться новым переменам и довериться своей блестящей интуиции. Звезды подготовили для вас испытания, успешно преодолев которые, вы сможете обрести гармонию и счастье.