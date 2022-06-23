Создатели Circus Electrique показали геймплей — тактическая RPG в мире стимпанка
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Создатели Circus Electrique показали геймплей — тактическая RPG в мире стимпанка

Создатели Circus Electrique показали геймплей — тактическая RPG в мире стимпанка


Команда Zen Studios в конце прошлого года анонсировала проект Circus Electrique, который должен выйти в этом году на Xbox One, Xbox Series X | S и других актуальных игровых платформах. В описании проекта разработчики заявляют, что «это отчасти сюжетная ролевая игра, отчасти боевая тактика, отчасти симулятор управления цирком». Сеттинг игры — альтернативная версия викторианского Лондона с антуражем стимпанка.

Разработчики опубликовали новый геймплейный ролик проекта Circus Electrique, который можно посмотреть ниже. В видео демонстрируются сражения, менеджмент команды, развитие персонажей и многое другое.


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Дату релиза Circus Electrique разработчики все еще не называют.

# Технологии Xbox
По материалам: newxboxone

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