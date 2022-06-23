Суд приговорил братчанина к 18 годам колонии за разбой и убийство
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Суд приговорил братчанина к 18 годам колонии за разбой и убийство

Иркутский областной суд вынес приговор по уголовному делу в отношении двух жителей Братского района. Они признаны виновными в совершении убийства, сопряженного с разбоем, умышленном причинении тяжкого вреда здоровью и разбое. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

В январе 2021 года в Вихоревке подсудимые распивали алкоголь в квартире своего знакомого. Один из гостей предложил хозяину продать его телевизор, а вырученные деньги потратить на спиртное. Мужчина ответил на предложение категоричным отказом и потребовал покинуть его квартиру. В ответ на это гости нанесли ему множественные удары по телу, в том числе ножом и стеклянными бутылками.

Мужчина скончался на месте, а злоумышленники, забрав из квартиры телевизор и сотовый телефон на общую сумму свыше 30 тысяч рублей, скрылись. Впоследствии их задержали следователи СК при взаимодействии с сотрудниками полиции.

Один из задержанных оказался ранее неоднократно судим. В августе 2019 года в Камчатском крае в сауне он избил стеклянной бутылкой мужчину и женщину, приехавших из Ангарска на заработки. Здоровью потерпевших причинен тяжкий вред.

С учетом мнения прокурора суд приговорил ранее судимого мужчину к 18 годам колонии особого режима, его соучастника – к 14 годам колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил.

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По материалам: irk

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