Светлана Бондарчук осудила тусовку и эскортниц: "Приятнее смотреть на моделей, чем на профессиональных красавиц с Патриарших"

Вадим Карасев

Светлана Бондарчук раскритиковала хайповые шоу про секс и эскортниц, назвав их "профессиональными красавицами с Патриарших", а также назвала "пошлостью" поведение тусовки, где приняты "любовь за деньги" и "купленные телеграм-каналы".

Началось все с того, что на прошлой неделе Светлана Бондарчук представила новый формат своего YouTube-шоу "Света вокруг света" — серию программ про секс, которые она ведет вместе с Владом Лисовцом. В первом выпуске обсудили точку G, нижнее белье и поговорили с сексологом о том, как поднимать тему секса в отношениях. Премьера, однако, вызвала совсем не ту реакцию, на которую Светлана рассчитывала — об этом она рассказала в своем инстаграме*.

Мы предвидели разные ситуации. Кроме одной — игнора! Сначала YouTube нас мгновенно отправил в бан. Спасибо, что не "отменил". Но и не ответил на апелляцию. Причем какая интересная система двойных стандартов: блогеры, которые снимают по-настоящему пошлый контент, где происходит откровенный съем, где девушки пытаются заработать на сиськи, жопы и it-сумочки, где парни рассматривают женщин как "мясо", где глобально деградирующий хайп — это берет верх над познавательным контентом, и блокируют наш выпуск,

— написала Бондарчук.





Влад Лисовец и Светлана Бондарчук в YouTube-шоу

Пожаловалась она и на то, что программу проигнорировали в тусовке, чего Бондарчук явно не ожидала.

При этом что странно и в некотором смысле даже забавно: мои друзья и приятели также проигнорировали нас. Наверное, я просто редкий вид "медийного лоха", который никогда не отказывает в поддержке коллегам и уж тем более друзьям. Оказывается, здесь правила игры другие.

Несмотря на такую реакцию, светская дама встала на защиту своего формата:

Да, мне приятнее смотреть на профессиональных моделей, которые позируют в белье, чем наблюдать за очередной профессиональной красавицей с Патриарших. Я понимаю, что и то, и другое — это бизнес. Но все же для своего контента и зрителя я выбираю профессионалов, а не любителей.





В завершении поста Бондарчук также поделилась своим взглядом на то, что такое пошлость.

Для меня пошлость — это любовь за деньги, купленный театр с местечковой игрой, дружба за отметку, слив внутренней информации за просмотры, плата телеграм-каналам за положительные комментарии о себе, заказные боты и многое другое, в чем некоторые из вас могут узнать себя.

Ранее телеграм-канал "Светский интроверт" раскритиковал Бондарчук за "устаревший формат" шоу.

Нет ничего более устаревшего и несвоевременного в 2022 году, чем программа про секс с вот таким набором тем: поиск точки G, выбор правильного белья и разговор с сексологом о том, как же наконец начать получать оргазмы. Светлана Бондарчук будто пенсионерка, которая впервые посмотрела передачу "Про это" и теперь пересказывает подругам на лавке у подъезда самые пикантные подробности,

— написали в канале.

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Надя Бесчетникова