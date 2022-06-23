Умер солист "Ласкового мая" Юрий Шатунов

Вадим Карасев

Ушел из жизни солист группы "Ласковый май" Юрий Шатунов. Ему было 48 лет. Сообщается, что певец умер от острой сердечной недостаточности в карете скорой помощи по пути в больницу. Его смерть телеканалу "Звезда" подтвердил менеджер. По данным телеграм-канала Mash, вчера вечером Шатунов вызвал скорую, пожаловавшись на проблемы с сердцем. Врачи диагностировали острый инфаркт миокарда.

Группа "Ласковый май" была основана в Оренбурге в 1986 году. Ее участниками стали воспитанники местного детского дома. На рубеже 1980-х и 1990-х группа имела невероятный успех и собирала стадионы. Сам Шатунов быстро стал одним из главных кумиров девушек-подростков по всему СССР. Самой известной песней "Ласкового мая" стала песня "Белые розы" в исполнении Шатунова.

Просто шок, ушел Юра Шатунов. Наше детство, юность, зрелость,

— написал в инстаграме* певец Николай Басков.





После ухода из "Ласкового мая" в 1991 году Юрий Шатунов уехал в Германию. Он начал сольную карьеру, выпустил несколько альбомов и часто принимал участие в сборных концертах в России. В последние годы Шатунов судился с бывшим продюсером группы Андреем Разиным из-за прав на исполнение песен "Ласкового мая". На днях Шатунов как раз выиграл суд, после чего Разин заявил в инстаграме*, что решение российского суда не имеет силы (название группы зарегистрировано в США) и Шатунова ждут "огромные иски".

Шатунов был женат, у него осталось двое детей: сын Дэннис и дочь Эстелла.

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