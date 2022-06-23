Умер солист "Ласкового мая" Юрий Шатунов
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Умер солист "Ласкового мая" Юрий Шатунов

Умер солист "Ласкового мая" Юрий Шатунов

Ушел из жизни солист группы "Ласковый май" Юрий Шатунов. Ему было 48 лет. Сообщается, что певец умер от острой сердечной недостаточности в карете скорой помощи по пути в больницу. Его смерть телеканалу "Звезда" подтвердил менеджер. По данным телеграм-канала Mash, вчера вечером Шатунов вызвал скорую, пожаловавшись на проблемы с сердцем. Врачи диагностировали острый инфаркт миокарда.

Группа "Ласковый май" была основана в Оренбурге в 1986 году. Ее участниками стали воспитанники местного детского дома. На рубеже 1980-х и 1990-х группа имела невероятный успех и собирала стадионы. Сам Шатунов быстро стал одним из главных кумиров девушек-подростков по всему СССР. Самой известной песней "Ласкового мая" стала песня "Белые розы" в исполнении Шатунова.

Просто шок, ушел Юра Шатунов. Наше детство, юность, зрелость,

— написал в инстаграме* певец Николай Басков.


После ухода из "Ласкового мая" в 1991 году Юрий Шатунов уехал в Германию. Он начал сольную карьеру, выпустил несколько альбомов и часто принимал участие в сборных концертах в России. В последние годы Шатунов судился с бывшим продюсером группы Андреем Разиным из-за прав на исполнение песен "Ласкового мая". На днях Шатунов как раз выиграл суд, после чего Разин заявил в инстаграме*, что решение российского суда не имеет силы (название группы зарегистрировано в США) и Шатунова ждут "огромные иски".

Шатунов был женат, у него осталось двое детей: сын Дэннис и дочь Эстелла.

*Instagram принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской организацией


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По материалам: spletnik.ru

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