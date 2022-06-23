В Ангарске пьяный подросток катал на LADA шестерых друзей
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В Ангарске пьяный подросток катал на LADA шестерых друзей

В Ангарске пьяный подросток катал на LADA шестерых друзей

В Ангарске сотрудники ГИБДД задержали нетрезвого 16-летнего водителя. Ночью 21 июня сотрудники полиции в районе дороги Ангарск-Савватеевка подали сигнал об остановке автомобилю LADA. Водитель требования проигнорировал, и госавтоинспекторы поехали за ним. Догнать нарушителя они смогли на территории 18 микрарайона. Из машины выбежали семь человек и попытались скрыться, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

Инспекторы ГИБДД задержали подростка, который выбежал с места водителя. Им оказался 16-летний уроженец Усольского района. Юноша был с признаками алкогольного опьянения и без водительских прав. Проведенная процедура освидетельствования подтвердила у юноши состояние опьянения.

В отношении нарушителя составлены административные материалы. Ему грозит штраф 30 тысяч рублей. С подростком и его законным представителем организована работа сотрудниками по делам несовершеннолетних, его поставили на учет.


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По материалам: irk

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