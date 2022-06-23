В Британии готовятся к жёсткому кризису после разрыва с Россией

Вадим Карасев

Соединённое Королевство ждёт усугубление продовольственного и энергетического кризиса вследствие обострения на Украине и масштабных антироссийских санкций. Об этом утверждают эксперты в материале для британской газеты The Telegraph.

"Облегчение наступит не скоро. Рост цен на еду будет продолжаться в течение всего года и достигнет 10%", — заверил Томас Пью из аудиторской группы RSM.

По информации издания, в мае текущего года фирмы из Великобритании заплатили за товары первой необходимости на 10,3% больше, чем в 2021-ом. В то же время стоимость ввозимого продовольствия возросла на рекордные за 14 лет 20,5%.

Специалисты из инвестбанка Citi уверены, что цены на продукты питания в Британии поднимутся еще на 20% в течение первого квартала следующего года. По мнению аналитиков, такого рода подорожание можно будет наблюдать вследствие кульминации глобального дефицита предложения.

Усугубляющаяся ситуация с инфляцией не только подвергает испытаниям благосостояние городских жителей Великобритании, но и оказывает давление на фермеров, столкнувшихся с увеличением затрат на бензин и дизель, корма, удобрения и рабочую силу. Так, национальное объединение промышленников Make UK уже обратилось к правительству королевства с просьбой принять срочные меры по защите предприятий, пострадавших от роста расходов на сырье.

"Цены, вероятно, снизятся в ближайшие недели, но существенного улучшения не будет, поскольку стоимость продуктов питания останется выше средних исторических значений", — резюмировал глава сельскохозяйственного отдела компании Britannia Global Markets Limited Чарльз Бранч.

Масштабные западные санкции в адрес РФ из-за спецоперации на Украине уже привели к значительному росту цен на топливо и многие категории товаров в Европе. По данным Бюро национальной статистики Великобритании, годовая инфляция в королевстве по итогам апреля стала рекордной с марта 1982 года – 9%. Кроме того, согласно прогнозам, инфляция в еврозоне в 2022 году составит 6,1%, а рост совокупного ВВП Евросоюза снизится на 1,3% по сравнению с изначальным прогнозом в 4%.

Как ранее писал Ruposters, британский город Истборн в мае объявил режим ЧС из-за обнищания жителей. Из-за ухудшения уровня жизни рекордное количество людей вынуждено обращаться к продовольственным банкам.



