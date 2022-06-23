В Иркутске в предместье Рабочее 22 июня открыли сквер Памяти
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В Иркутске в предместье Рабочее 22 июня открыли сквер Памяти

В Иркутске в предместье Рабочее 22 июня открыли сквер Памяти

22 июня депутат думы Иркутска по избирательному округу №22 Алексей Распутин вместе с жителями открыл сквер Памяти в предместье Рабочее на улице Баррикад, 135. Там же состоялся митинг, посвященный Дню памяти и скорби, сообщает пресс-служба думы Иркутска.

Благоустроить общественное пространство предложил Алексей Распутин. В течение двух месяцев жители Рабочего при поддержке депутатского корпуса и администрации города создавали новый сквер в предместье. Всего участие приняли около 200 человек и 10 организаций. За помощь и поддержку им вручили благодарственные письма.

Выступающие говорили о дне начала Великой Отечественной войны, о массовом героизме советского народа, о сибиряках и конкретно жителях предместья Рабочее, которые на фронте и в тылу вместе со всем народом ковали победу, об истории создания сквера Памяти. Взрослые и дети исполнили песни, прочитали стихи.

Участники мероприятия почтили память погибших минутой молчания и возложили цветы к монолиту. В конце митинга собравшиеся получили в подарок магниты с изображением открывшегося сквера Памяти, а дети – сладости.

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По материалам: irk

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