В Японии заявили о нулевой температуре отношений с Россией

Вадим Карасев

Депутат Судзуки заявил, что температура отношений Японии и России снизилась до нуля

Депутат верхней палаты японского парламента Мунэо Судзуки оценил состояние отношений между Японией и Россией. Об этом он высказался в комментарии РИА Новости.

Судзуки заявил, что температура отношений Японии и России снизилась до нуля. Он также выразил недовольство ситуацией, которая сложилась сейчас. По его мнению, нулевая температура в отношениях возникла из-за решений Японии.

«Разрушить за один день те отношения доверия, которые были построены между Японией и Россией, и на создание которых были потрачены десятилетия — легко. Но делать этого нельзя. Я очень огорчен и разочарован тем положением, которое сейчас сложилось. Сейчас из-за действий японского правительства температура отношений опустилась до нуля. Я считаю, что это очень серьезно», — подчеркнул политик.

Парламентарий добавил, что Япония должна строить отношения с Россией, опираясь на свое геополитическое положение. Однако сейчас Токио действует себя в соответствии с политикой, которую проводит Запад против Москвы.

Ранее Судзуки назвал нелогичными действия Японии против России. Он предложил, что в будущем Токио будет действовать с оглядкой на Вашингтон.