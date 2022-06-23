В Крыму пообещали продолжить разработку газа в Черном море после атаки ВСУ
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Россия » В Крыму пообещали продолжить разработку газа в Черном море после атаки ВСУ

В Крыму пообещали продолжить разработку газа в Черном море после атаки ВСУ

В Крыму пообещали продолжить разработку газа в Черном море после атаки ВСУПостпред Крыма Мурадов заявил о продолжении разработки газа в Черном море после атаки ВСУ

Постоянный представитель Крыма при президенте России, вице-премьер правительства региона Георгий Мурадов пообещал продолжить разработку газовых месторождений в Черном море после атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на буровые платформы «Черноморнефтегаза». Об этом сообщает РИА Новости.

«Эти объекты являются нашей республиканской собственностью и источником получения энергоресурсов, необходимых и востребованных для региона и российской экономики», — заявил политик.

Мурадов подчеркнул, что крымчане работали на этих месторождениях и продолжать работать. По его словам, главное, что Россия не позволит посягать на жизни местных жителей.

Удар по буровым платформам в Черном море был нанесен в понедельник, 20 июня. Известно, что во время атаки на вышках находилось 109 человек. После атаки ВСУ депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет предупредил об ответных ударах.

# Россия Россия
По материалам: lenta.ru

Последние новости

В Крыму пообещали продолжить разработку газа в Черном море после атаки ВСУ
В Крыму пообещали продолжить разработку газа в Черном море после
Последние новости Донбасса: в котел под Лисичанском попали тысячи украинских военных
Последние новости Донбасса: в котел под Лисичанском попали тысячи
Плюсы и минусы характера людей, рожденных в пятницу
Плюсы и минусы характера людей, рожденных в пятницу
Хакер заявил об информационно-психологических операциях Украины в России
Хакер заявил об информационно-психологических операциях Украины в
Хоффман о голом фото Айзы: «Не представляю, чтобы ее сын пошел в школу, а там показали «вареник» мамы»
Хоффман о голом фото Айзы: «Не представляю, чтобы ее сын пошел в
В Японии заявили о нулевой температуре отношений с Россией
В Японии заявили о нулевой температуре отношений с Россией
Переход Венеры в Знак Близнецов 23 июня 2022 года: что принесет нам это событие
Переход Венеры в Знак Близнецов 23 июня 2022 года: что принесет нам
Глава ЕЦБ призвала к контролю за криптокредитованием
Глава ЕЦБ призвала к контролю за криптокредитованием
Путин заявил о планах открыть индийские магазины в России
Путин заявил о планах открыть индийские магазины в России
В России предсказали сокращение ассортимента газировки из-за нехватки газа
В России предсказали сокращение ассортимента газировки из-за нехватки
Мощи преподобного Сергия Радонежского привезут в Иркутск
Мощи преподобного Сергия Радонежского привезут в Иркутск
Кадыров заявил об освобождении села в ЛНР
Кадыров заявил об освобождении села в ЛНР

Топ на сегодня

"Единая Россия" и "Волонтеры Победы" проведут акции "Огненные картины войны" и "Свеча памяти"
"Единая Россия" и "Волонтеры Победы" проведут
У мемориала «Вечный огонь Славы» иркутяне зажгли свечи в честь Дня памяти и скорби
У мемориала «Вечный огонь Славы» иркутяне зажгли свечи в честь Дня
СМИ: WeChat заблокирует аккаунты, связанные с продвижением криптовалют и продажей NFT
СМИ: WeChat заблокирует аккаунты, связанные с продвижением
Тело пропавшего пятилетнего ребенка нашли в российской реке
Тело пропавшего пятилетнего ребенка нашли в российской реке
СМИ рассказали о недоумении Литвы из-за решения Шольца
СМИ рассказали о недоумении Литвы из-за решения Шольца

Еще по теме

Российский депутат обвинил Киев в дестабилизации ситуации в Черном море
Мурадов: активизация самолетов США в Черном море - демонстрация силы
Власти Крыма рассказали о роли Карлова в создании правильного образа полуострова
Запад обсуждает сценарий признания Крыма российским - вице-премьер крымского правительства