В Нидерландах нашли римское святилище I века
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В Нидерландах нашли римское святилище I века

В Нидерландах нашли римское святилище I века

Остатки римского святилища I века были обнаружены в Нидерландах недалеко от селения Хервен в провинции Гелдерланд и от границы с немецким муниципалитетом Эммерих-на-Рейне. Святилище оказалось наиболее полным из найденных на территории Нидерландов, с сохранившимися алтарями, остатками построек, скульптурами и ямами для жертвоприношений.

Первые находки были сделаны в конце прошлого года добровольцами-археологами, обследовавшими район добычи глины. Они оповестили Агентство культурного наследия Нидерландов, которое остановило добычу глины и организовало профессиональные раскопки. Сразу же было обнаружено несколько неповрежденных фибул разных типов, за которыми последовало множество археологических материалов, таких как фрагменты оружия, конской упряжи, черепица с клеймами изготовителей и вотивные алтари, как целые, так и фрагментарные.

Найденная в святилище голова статуи. Фото: RAAP

В I веке нашей эры в этих местах проходил Лимес — укрепленная граница Римской империи, которую охраняли особые воинские подразделения (лимитаны). Поэтому святилище использовалось в основном солдатами. Это видно из множества клейм на черепице, потому что производство черепицы осуществлялось войсками. Также было найдено множество фрагментов конской сбруи, доспехов, копий и их наконечников. Высокопоставленные римские командиры установили десятки вотивных камней, чтобы поблагодарить бога или богиню за исполнение желаний или во исполнение данного обета. Легионеры, рожденные в разных краях империи, приносили сюда своих божеств. Самыми популярными божествами в святилище были Геркулес Магусан (галльское божество, отождествленное римлянами с Геркулесом), Юпитер-Серапис и Меркурий. Святилище действовало до IV века.

Архитектурные находки включают в себя колодец с большой каменной лестницей, спускающейся в воду. Благодаря монетам и фрагментам надписей, найденным внутри, археологи смогли датировать колодец впечатляюще узким диапазоном 220–230 гг. н. э. Это очень редкая находка, так как большинство римских сооружений в Нидерландах были после краха империи разобраны на строительный материал.

Аэроснимок святилища. Фото: RAAP

В святилище было как минимум два храма, один побольше и один поменьше, оба относятся к римско-кельтскому типу, известному под названием «фанум». Большой храм имел черепичную крышу. Фрагменты рельефов и окрашенная штукатурка указывают на то, что стены обоих храмов были покрыты яркой полихромной росписью. Святилище было построено на слиянии рек Рейн и Вааль на естественном холме, который строители еще искусственно подняли. Оно располагалось недалеко от Кастеллум Карвиум (Castellum Carvium), вспомогательного укрепления на южном берегу Нижнего Рейна, и чуть дальше от следующей римской крепости в деревне Лоо. Но Кастеллум Карвиум и крепость в Лоо известны только по мелким археологическим материалам — бронзовым сосудам, кирпичам, конскому снаряжению, — потому что всё, что оставалось от крепостей, было разрушено рейнскими наводнениями.

Примечательно, что название Карвиум считается латинизированным производным от германского Harh-wiha, означающего «священное пространство», и археологи уже давно предполагали, что это могло быть упоминанием о находившемся неподалеку святилище. Теперь эта гипотеза подтвердилась.

Находки будут представлены на специальной выставке в музее Валкхоф в Неймегене с 24 июня по 30 сентября.

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По материалам: polit.ru

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