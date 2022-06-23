В Петербурге не поддерживают идею самовыгула собак

Городские власти уже готовы воспользоваться правом определять правила поведения животных на улице, которое даст им принятый Госдумой законопроект

Собаки должны гулять на улице только в намордниках и в сопровождении хозяев. Такое мнение высказал спикер Заксобрания Петербурга Александр Бельский, комментируя принятые изменения в закон об ответственном обращении с животными, которые дают регионам право устанавливать требования к содержанию и выгулу домашних питомцев.

Полномочия в интересах псов

Госдума 22 июня приняла законопроект сенаторов Алексея Майорова, Елены Зленко, Татьяны Гигель и Виктора Новожилова, по которому регионам намерены предоставить полномочия устанавливать требования к содержанию и выгулу домашних животных.

Согласно законопроекту, региональные власти получат возможность определять места выпуска безнадзорных собак из приютов либо принимать решения об их пожизненном содержании, если животные агрессивны. Кроме того, регионы смогут вводить запрет на так называемый самовыгул собак.

Также субъектам предлагают предоставить право принимать региональные регламенты мероприятий, направленных на защиту людей от угрозы причинения вреда жизни и здоровью животными. При этом Правительство должно будет принять методические указания для разработки в регионах собственных регламентов обращения с безнадзорными животными.





Не болтаться сами по себе

Петербургские депутаты, скорее всего, склонятся к установке полного запрета на самовыгул собак. По крайней мере, глава петербургского парламента Александр Бельский считает, что в Петербурге свободное гуляние домашних животных неприемлемо: «Сейчас я могу высказать только свою личную позицию. Когда в моей семье бабушка с детьми выгуливала маленькую собаку, на нее напала другая собака. Она покусала и бабушку, и собаку. Так что, считаю, что это очень серьезный вопрос», — сказал спикер петербургского Заксобрания.

По его словам, собачники настроены на то, чтобы было как можно больше вольностей и привилегий. Но политик считает, что в этой сфере все должно быть четко и жестко регламентировано. «Основная задача — это сохранить спокойствие наших жителей. И, конечно, хозяева собак должны за ними присматривать. Ничто не должно болтаться само по себе», — заявил Александр Бельский.

Укрепление приютов

В целом в Петербурге ситуация с бездомными собаками признана некритичной. Проблемы, по словам Бельского, периодически возникают осенью: «Я живу в Курортном районе и знаю, что у нас происходит осенью, когда все съезжают с дач — люди бросают собак, они сбиваются в стаи. Этого не должно быть. Здесь должен быть четкий регламент. Если нам дадут больше полномочий, то мы должны посмотреть, насколько можем в первую очередь обезопасить людей, которые проживают в нашем городе».

Он убежден, что из приютов выпускать животных просто так не стоит. Тем более, что власти Петербурга оказывают поддержку соответствующим организациям.

Так, в 2022 году губернатор города Александр Беглов утвердил выделение субсидий для некоммерческих организаций, у которых в наличии есть здания и помещения для содержания и ухода за животными. Из бюджета города в 2022 году на их нужды выделено 4,3 миллиона рублей. Эти средства обычно идут на компенсацию затрат на электроэнергию, отопление, потребление газа, водоснабжение и водоотведение.



