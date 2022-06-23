В посольстве РФ в Болгарии отреагировали на обвинения в свержении правительства
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В посольстве РФ в Болгарии отреагировали на обвинения в свержении правительства

В посольстве РФ в Болгарии отреагировали на обвинения в свержении правительстваВ посольстве РФ в Болгарии отказались комментировать обвинения в свержении правительства

Посольство России в Болгарии отказалось комментировать внутренние дела Софии. Так в дипведомстве отреагировали на обвинения в свержении болгарского правительства, выдвинутые ранее премьер-министром страны Кирилом Петковым, передает РИА Новости.

«Посольство не будет комментировать внутренние дела Болгарии и высказывание премьер-министра Болгарии», — подчеркнули в ведомстве.

После того как премьер-министру Болгарии Кирилу Петкову и его правительству вынесли вотум недоверия, он возложил ответственность на произошедшее на трех болгарских политиков и посла России в Софии Элеонору Митрофанову. Бывший глава кабмина обвинил их в свержении правительства.

# В мире Мир
По материалам: lenta.ru

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