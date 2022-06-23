В Роспотребнадзоре оценили вероятность локдауна из-за пандемии оспы обезьян

Вадим Карасев

Эксперт Роспотребнадзора Пшеничная заявила, что локдаунов в РФ из-за оспы обезьян не будетНачало событий в новости Всемирная сеть здравоохранения объявила оспу обезьян пандемией

Объявленная Всемирной сетью здравоохранения пандемией оспа обезьян не представляет серьезной опасности, и локдаунов из-за нее не будет. Таким мнением с «Лентой.ру» поделилась Наталья Пшеничная, заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора. Она отметила, что заболевание этим видом оспы происходит лишь из-за того, что люди игнорируют базовые требования гигиены.

Эксперт отметила, что, несмотря на то что оспа обезьян отвечает формальным признакам пандемии, она распространяется не так стремительно, как другие пандемические заболевания, такие как коронавирусная инфекция.

«Случаи заболевания зарегистрированы в более чем 50 стран мира. Но в подавляющем большинстве стран это завозные случаи с единичными местными случаями локальной трансмиссии. Только лишь в нескольких странах, (...) в которых первоначально в мае и начала регистрироваться оспа обезьян, продолжается местная передача этой инфекции. Скорее всего, это происходит потому, что люди игнорируют рекомендуемые элементарные меры предосторожности», — отметила Пшеничная.

В мире еще не закончились другие, более опасные пандемии

К ним Пшеничная отнесла пандемию ВИЧ и продолжающуюся с 1960 годов седьмую пандемию холеры.

«Следует напомнить, что мы живем в эпоху пандемии ВИЧ-инфекции, которая несет значительно более серьезные проблемы», — отметила Пшеничная.

Кроме того, в мире продолжается пандемия коронавирусной инфекции. Об этом напоминал другой собеседник «Ленты.ру» — иммунолог Николай Крючков. Он добавлял, что возбудители заболеваний продолжают мутировать, и этот факт вызывает особые опасения специалистов, а впереди человечество могут ждать новые пандемии.

«На очереди у нас еще и грипп (...) Есть и другие кандидаты на пандемию, так что готовиться надо ко всему и рассматривать даже самые худшие, пессимистичные сценарии», — заявлял иммунолог.

23 июня Всемирная сеть здравоохранения признала вспышку оспы обезьян чрезвычайной ситуацией глобального значения для здравоохранения.

К первостепенным признакам развития оспы обезьян можно отнести лихорадку, сильную головную боль, дискомфорт в мышцах, боли в спине, увеличение лимфатических узлов, озноб, истощение. Болезнь может длиться от двух до четырех недель.

В России случаев заражения оспой обезьян не выявлено. По словам главы Минздрава Михаила Мурашко, в стране отсутствует необходимость проводить массовую вакцинацию на фоне вспышки оспы обезьян в других государствах.