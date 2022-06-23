В России допустили увеличение маткапитала на первенца
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В России допустили увеличение маткапитала на первенца

В России допустили увеличение маткапитала на первенцаРБК: Минтруд допустил увеличение маткапитала на первенца до 680 тысяч рублей

В России представили первые расчеты размера материнского капитала на ближайшие три года. Они указаны в проекте бюджета Пенсионного фонда России (ПФР) на 2023 год и плановый период 2023 и 2024 годов, пишет РБК со ссылкой на эти документы.

В частности, Минтруд допустил увеличение маткапитала на первенца. В 2023 году выплата на него может составить 616,3 тысячи рублей, на второго ребенка — 814,4 тысячи рублей. В 2024 году эти показатели достигнут 653,9 и 864,1 тысячи рублей, соответственно, а в 2025 году — 680,1 и 898,7 тысячи рублей.

В 2022 году объем маткапитала на первенца составляет 524,5 тысячи рублей, а на второго — 693,1 тысячи рублей, если семья не никогда не получала эту выплату. Если же льгота была получена, то разница между первой и второй суммой составит 168,6 тысячи рублей.

Ранее Минтруд предложил индексировать пенсии на 6,8 процента ближайшие три года. Выплаты хотят увеличить для неработающих пенсионеров.


# Экономика Экономика
По материалам: lenta.ru

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