В России предсказали сокращение ассортимента газировки из-за нехватки газа
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В России предсказали сокращение ассортимента газировки из-за нехватки газа

В России предсказали сокращение ассортимента газировки из-за нехватки газа«Коммерсантъ»: ассортимент газировки в России может сократиться из-за дефицита газа

Ассортимент газированных напитков в России может сократиться из-за дефицита углекислого газа. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в рознице и компании-производителе.

В сообщении говорится, что, на фоне масштабной трансформации российского рынка газированных напитков и сокращением присутствия в России Coca-Cola и PepsiCo, производители столкнулись с нехваткой углекислого газа. «Дефицит ингредиента оценивается в 10-20 процентов и может привести к сокращению ассортимента», — заявил производитель.

Также издание указывает, что проблемы с закупкой углекислого газа начались в конце мая — начале июня.

Собеседник издания пояснил, что углекислый газ — побочный продукт при производстве удобрений, поставки которых на внешние рынки стали сокращаться из-за кризиса на Украине. «Кроме того, мог вырасти спрос на углекислый газ со стороны других отраслей, например, химической», — говорится в сообщении.

Ранее национальный совет по вопросам торговли Швеции запретил компании Tetra Pak, крупнейшему в России поставщику упаковочной продукции, отправлять свои товары в Россию. Руководство компании намерено оспорить это решение, предупреждая, что в случае национализации локализованных производств Россия может получить доступ к технологиям, которых у нее нет.

# Экономика Экономика
По материалам: lenta.ru

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