В российском селе 55 человек отравились неизвестным веществом

Вадим Карасев

В Дагестане 55 человек отравились неизвестным веществом, среди них 11 детей

В селе Казанище в Буйнакском районе Дагестана 55 человек отравились неизвестным веществом. Об этом стало известно РЕН ТВ.

По данным телеканала, местные жители обратились к медикам с симптомами острой кишечной инфекции. 55 россиян госпитализировали, среди них 11 детей.

Медики сообщили, что отравление у пострадавших протекает в легкой степени тяжести. Специалисты выясняют причины массового отравления людей.

Ранее в Ставропольском крае 118 человек попали в больницу с отравлением — среди низ 78 детей. Инцидент произошел в селе Марьины Колодцы.