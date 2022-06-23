В российском жилом доме произошел взрыв газа

Вадим Карасев

Очевидцы сообщили о взрыве газа в жилом доме в поселке Дубровка Ленинградской области

В жилом доме в поселке Дубровка во Всеволожском районе Ленинградской области произошел взрыв газа, после этого начался пожар. Об этом сообщает РЕН ТВ в четверг, 23 июня, со ссылкой на очевидцев происшествия.

По данным телеканала, огонь объял квартиру на третьем этаже в российском жилом доме, а позже перекинулся выше.