В Starfield можно играть от первого или от третьего лица

Вадим Карасев





Разработчики Starfield начали после презентации геймплея на Xbox & Bethesda Showcase активнее делиться подробностями о проекте. В частности, в своих социальных сетях они обращают внимание игроков на различные геймплейные моменты, которые те могли пропустить в ходе демонстрационных видео.

В Twitter разработчики лишний раз уточнили, что игра Starfield дает возможность выбрать — проходить ее от первого лица или от третьего лица, в геймплейных моментах между видамии можно переключаться. Публикацию разработчики сопроводили коротким видео, где демонстрируется игра от первого и от третьего лица.





Стоит сказать, что возможность выбрать между первым и третьим лицом не нова для проектов Bethesda, она была и в более ранних играх — Fallout 4, Skyrim.