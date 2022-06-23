Вера Брежнева отставила в России недвижимости на сотни миллионов
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Вера Брежнева отставила в России недвижимости на сотни миллионов

Вера Брежнева отставила в России недвижимости на сотни миллионов
40-летняя певица Вера Брежнева оставила много миллионное состояние в России. Артистка обосновалась за границей. Вера Брежнева лишилась миллионных контрактов и законсервировала жилье в Москве. Бывшая солистка группы «ВИА Гра» вместе с мужем Константином Меладзе переехала в Италию, где у супругов своя вилла. Вера Брежнева успешно гастролировала по городам России. Она также выступала, получая деньги из бюджетов разных уровней. Так, на сайте госзакупок нашлась информация, что певице перечислили 1,5 миллиона рублей от бюджетного учреждения Тюмени за концерт в этом городе. И это только один контракт, которых в карьере исполнительницы было немало.
В российской столице у Брежневой есть недвижимость на сумму в 120 миллионов рублей. Звезда владеет ателье в центре Москвы. Помещение в 100 квадратных метров в районе Красной Пресни стоит более 50 миллионов рублей. В это же комплексе певица владеет 70-метровой квартирой и двумя парковочными местами. Недвижимость звезды находится в клубном доме премиум-класса «Резиденция МОНЭ». Квартира также стоит не менее 50 миллионов рублей. Сдача в арену помещения, квартиры и паркинга может проносить артистке 500 тысяч рублей в месяц.
# Шоу-бизнес Брежнева Вера
По материалам: z-aya

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