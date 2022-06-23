Виктор Дробыш наказала Настасью Самбурскую

Продюсер Виктор Дробыш что нельзя кидать коллег по цеху, какой бы ты звездой не был. Композитор и Настасья Самбурская сотрудничали несколько лет. Позже выяснилось, что Самбурскую совсем не устраивали условия, на которые согласилась. Начались судебные тяжбы. Каждый считает себя обманутым в лучших надеждах. Звезда «Универа» заявляет, что продюсерский центр Дробыша не выполнил своих обязательств и не сделал ее настоящей певицей. При этом она оставалась перед композитором в кабальных условиях, которые требовала досрочно расторгнуть. Виктор Дробыш тоже негодовал. Мол, он вложил в раскрутку актрисы 13 миллионов, а та отказывается их отрабатывать. Сначала суд встал на сторону актрисы в вопросе денег, ничего возвращать та не обязана. Но по факту Настасья Самбурская еще до июня 2022 года считалась подопечной Виктора.Недавнее разбирательство окончилось не в ее пользу. «Сегодня произошло очень важное событие! Мосгорсуд отменил решение Савеловского суда и принял новое решение о взыскании с Анастасии Самбурской (Тереховой) убытков в мою пользу. Было очень важно доказать, что мои обязательства и обязательства компании были добросовестно исполнены. И самое важное, мы доказали, что нельзя «послать продюсера», не желая ничего платить, — это незаконно», — написал Дробыш в соцсетях. Он с самого начала не скрывал своего отношения ко всей этой скандальной истории. «Она не туда попала. С ней произошло все хорошее, что с ней могло произойти. Она запела шансон, мы года полтора выбирали, что же она все-таки должна запеть. А когда дело дошло до работы, она стала отказываться», — пояснил наставник талантливой молодежи в передаче «Секрет на миллион».