Во Флориде поймали невероятно огромного питона весом почти в 100 килограмм (2 фото)

Вадим Карасев

Нет, это не джунгли Амазонии, а Флорида. Местные змееловы смогли поймать там настоящего динозавра, а именно невероятно крупного бирманского питона. Таких гигантов не видели за всю историю штата. Ползучим монстром оказалась самка, длинна которой составляет 5,4 метра, а вес - 97 килограммов. "Барышню" ловили на живца, то есть - на четырехметрового "самца-разведчика". Как заявили змееловы, габариты змеи позволяли ей питаться оленями и даже крокодилами, пишет National Geographic.К слову, "самца-разведчика", благодаря которому получилось поймать "великаншу", зовут Дионис. Ему установили GPS-трекер, который вывел их на огромную самку. Обычно ученые не могут их найти таких змей среди болот и лесов, но с помощью такой приманки шансы увеличиваются многократно. Пресмыкающееся было обнаружено в Национальном парке Эверглейдс.