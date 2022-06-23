Врач назвал женщинам условие для отказа от лекарств
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Врач назвал женщинам условие для отказа от лекарств

Врач назвал женщинам условие для отказа от лекарствВрач Продеус посоветовал заменить лекарства местной терапией при грудном вскармливании

Иммунолог и педиатр, один из ведущих программы «Жить здорово!» на Первом канале Андрей Продеус рассказал, когда женщинам, которые кормят детей грудью, не следует принимать лекарства. По словам доктора, приема таблеток можно избежать, если существует возможность заменить препараты местной терапией. Условие, при котором женщинам следует отказаться от лекарств, он назвал в своем Telegram-канале.

«Многие современные препараты имеют в противопоказаниях "период лактации". Это значит, что вещества, содержащиеся в лекарстве, могут нанести вред ребенку-грудничку», — объяснил врач. Если возможно, беременным женщинам следует избегать приема лекарств, отметил Продеус. «Например, в случае ОРВИ не нужен прием препаратов — достаточно промывания носа солевым раствором», — указал специалист.

В то же время он добавил, что в некоторых случаях прием лекарств можно заменить местной терапией, благодаря чему можно не прерывать грудное вскармливание. Продеус посоветовал женщинам воспользоваться этой возможностью.

Педиатр также дал рекомендации на случай, если прием лекарств все же необходим. Так, по словам врача, кормящим женщинам подходят препараты, разрешенные для приема детям. Количество действующего вещества в молоке будет в разы ниже, чем в самом препарате, пояснил он. Кроме того, Продеус посоветовал искать альтернативы. «Бывает, что у разных производителей похожие препараты идут с разными противопоказаниями. И можно найти тот, который исследовали в период лактации и разрешили к применению», — добавил доктор.

Ранее врач-педиатр Евгений Комаровский предупредил об опасности длительного грудного вскармливания. Он призвал матерей вводить прикорм детям в возрасте шести месяцев, чтобы предотвратить развитие у них аллергии.

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По материалам: lenta.ru

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