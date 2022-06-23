Жанна Эппле рассказала о сексе в ее возрасте

Актриса Жанна Эппле высказалась о статусе бабушке. Артистка, выглядящая моложе своих лет, ежедневно получает комплименты от противоположного пола. При этом постоянного спутника у актрисы нет. А если бы звезда и закрутила роман, то, по ее словам, любопытные узнали бы об этом в последнюю очередь. Жанна Эппле не любит афишировать личную жизнь, а тем более делиться какими-то откровенными подробностями. Актриса вообще не понимает тех, кто с радостью демонстрирует свои отношения.«Если до сих пор есть секс — не надо об этом говорить. Существует адекватность возрасту, не нужно быть смешной. Мне кажется, в этом возрасте важнее стиль, реализованность твоя, внуки, дети — об этом надо говорить, а не о сексе», — поделилась мыслями 57-летняя звезда в интервью «Вокруг ТВ». Несмотря на скрытность, Жанна призналась, что сейчас ни с кем не встречается. «О чем мечтаю? Хотела бы счастья в личной жизни — все остальное у меня есть», — отметила она. На неудачах артистка не зацикливается. Ей и некогда думать о проблемах, ведь недавно она стала бабушкой во второй раз. Теперь Эппле все время посвящает внукам — Северину и Ермаку. «Старший внук называет меня бабушкой. Как-то кричит на весь парк: «Бабушка!». А я ему говорю: «Север, не мог бы ты меня немножко поласковее?». А он, сидя на качелях, отвечает: «Эппле, качай». И я говорю, что лучше бабушкой. Смешные они», — поделилась забавной историей звезда кино.