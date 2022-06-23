«Жена и дети летят в Москву»: директор Юрия Шатунова о похоронах и проблемах певца со здоровьем
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«Жена и дети летят в Москву»: директор Юрия Шатунова о похоронах и проблемах певца со здоровьем

«Жена и дети летят в Москву»: директор Юрия Шатунова о похоронах и проблемах певца со здоровьем

Сегодня ночью на 49-м году жизни скончался народный любимец, солист группы «Ласковый май» Юрий Шатунов. Директор артиста рассказал, как семья готовится к похоронам.


Известие о смерти легендарного артиста потрясло всех — его коллег, друзей, близких. «Юра никогда не жаловался на здоровье, на сердце, не было у него никаких с этим проблем, — рассказывает «СтарХиту» директор Шатунова Аркадий Кудряшов. — В компании друзей ему внезапно стало плохо, прошептал: «Что-то запекло в груди». Те немедленно отреагировали, стали звонить врачам, повезли в больницу».

Что было дальше — уже известно. Сердце певца остановилось в машине скорой помощи, его пытались реанимировать, но тщетно — врачам не удалось спасти кумира и голос поколения. Шатунов умер на 49-м году жизни от трансмурального инфаркта миокарда. Это одна из самых тяжелых форм некроза кардиальной мышцы, когда поражаются буквально все слои сердца.

В последние годы музыкант пытался возродить карьеру, записывал новые песни, много гастролировал. Только за минувшие пару месяцев Шатунов отыграл порядка 16 концертов, последний из которых состоялся 20 июня. Семья экс-солиста «Ласкового мая» — жена Светлана, сын Дэннис и дочь Эстелла — давно живет в Германии, Шатунов старался быть примерным мужем, заботливым отцом, все свободное время проводил с ними.

«Жена и дети сейчас находятся на пути в Москву, скоро будут, — сообщил «СтарХиту» директор звезды Аркадий. — Он собирался лететь к ним на днях. Похоронен Юра, конечно, будет в столице. Где — решаем, сообщим, занимаемся организацией прощания».

По некоторым данным, свой последний приют артист найдет на Троекуровском кладбище.


# Шоу-бизнес Новости
По материалам: starhit

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