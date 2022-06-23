Звезда Comedy Woman раскрыла отношение к разделению юмора на мужской и женский
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Звезда Comedy Woman раскрыла отношение к разделению юмора на мужской и женский

Звезда Comedy Woman раскрыла отношение к разделению юмора на мужской и женскийЭкс-участница Comedy Woman Борщева выступила против разделения юмора на мужской и женский

Российская актриса, экс-участница юмористического шоу Comedy Woman Елена Борщева заявила, что выступает против разделения юмора на мужской и женский. Свое отношение к выделению двух видов юмора она раскрыла в эфире «Вечернего шоу с Аллой Довлатовой» на «Русском радио». Запись интервью доступна на YouTube.

«Я против того, чтобы разделять [юмор на] женский и мужской. Потому что просто есть темы, которые ближе женщинам и ближе мужчинам», — отметила бывшая звезда Comedy Woman.

Также Борщева рассказала о роли юмора в ее браке. По словам актрисы, шутки помогают ей избегать конфликтов с мужем, фитнес-тренером Валерием Юшкевичем. «Если вы чувствуете, что [в отношениях] назревает конфликт, посмейтесь над этой ситуацией, не над человеком, потому что человек может обидеться, а именно конкретно над ситуацией», — посоветовала она.

Ранее Борщева высказалась о провокациях из зала. Экс-участница Comedy Woman призналась, что не знает, как реагировать в таких случаях.

Борщева вышла замуж за Юшкевича в 2005 году. Супруги воспитывают двух дочерей — Марту и Уму.

# Главные новости Интернет и СМИ
По материалам: lenta.ru

Последние новости

Овнам ограничить общение, Козерогам приготовиться к удачной дороге: гороскоп на 23 июня 2022 года для всех знаков зодиака
Овнам ограничить общение, Козерогам приготовиться к удачной дороге:
Звезда Comedy Woman раскрыла отношение к разделению юмора на мужской и женский
Звезда Comedy Woman раскрыла отношение к разделению юмора на мужской
Кабмин поддержал законопроект об отрицательных ставках на валютные вклады юрлиц
Кабмин поддержал законопроект об отрицательных ставках на валютные
Последнее интервью Пьера Нарцисса о Фадееве, шоу «Голос», «Фабрике звезд» и лечении в больнице
Последнее интервью Пьера Нарцисса о Фадееве, шоу «Голос», «Фабрике
В российском жилом доме произошел взрыв газа
В российском жилом доме произошел взрыв газа
Исследование показало, как жители стран G7 оценивают последствия конфликта на Украине
Исследование показало, как жители стран G7 оценивают последствия
Модные выпускные наряды 2022 года порадуют своей необычностью и разнообразием
Модные выпускные наряды 2022 года порадуют своей необычностью и
Когда тебе все настолько надоело, что ты уже не обращаешь внимание
Когда тебе все настолько надоело, что ты уже не обращаешь внимание
Достоинства суши-сетов и правила их подачи к столу
Достоинства суши-сетов и правила их подачи к столу
В российском селе 55 человек отравились неизвестным веществом
В российском селе 55 человек отравились неизвестным веществом
Больше половины британцев поддерживают редактирование генома эмбрионов с целью предотвращения тяжелых заболеваний
Больше половины британцев поддерживают редактирование генома
Когда решил отжать мокрое полотенце в космосе
Когда решил отжать мокрое полотенце в космосе

Топ на сегодня

Российские банки попросили ЦБ вернуть им замороженные из-за санкций евро
Российские банки попросили ЦБ вернуть им замороженные из-за санкций
Хестер Пирс выступила против «спасения» криптовалютных компаний
Хестер Пирс выступила против «спасения» криптовалютных компаний
Рябков рассказал о сигналах США по американским наемникам на Украине
Рябков рассказал о сигналах США по американским наемникам на Украине
Представитель Белого дома случайно обвинила Байдена в страданиях американцев
Представитель Белого дома случайно обвинила Байдена в страданиях
Где заменить стекло на iPhone
Где заменить стекло на iPhone

Еще по теме

Звезда Comedy Woman перенесла операцию
Звезда Comedy Woman рассказала о последней встрече с Пьером Нарциссом
Наталья Еприкян назвала причины ухода звезд из шоу Comedy Woman
Comedy Woman — Камеди Вумен новогодний выпуск (31 12 2016)