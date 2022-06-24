10 вещей, о которых многие люди хотели бы знать еще в 18 лет

1. Пойми, чего ты хочешь.

2. Не откладывать ничего на завтра.

3. Ставить перед собой маленькие цели.

4. Твой успех будет граничить с безумием.

5. Не жалей о прошлом.

6. Ты не изменишь людей.

7. Смотри на каждую ситуацию со всех возможных позиций.

8. Признавай свои ошибки.

9. Делать заметки.

10. Не останавливайся на достигнутом.

Когда я был молод, энергичен и не предвзят, я не знал что нужно делать и как. Эти знания приходят с опытом, которого на тот момент у меня не было. Если бы тогда... Если бы тогда я знал то, что знаю сейчас, моя жизнь могла быть легче, и сейчас я был бы намного выше в карьерной и социальной лестнице. Если ты, дорогой читатель, сейчас молод, то советы, приведенные ниже, помогут тебе так же, как помогли бы мне.Проще всего занять в жизни положенное место. Родители скажут, в какой лучше поступить университет, помогут устроиться на работу, где будут платить неплохие деньги. Но этот путь не принесет счастья. Это тот путь, на который они хотели бы встать, будь они молодыми, тебе же предстоит найти свой. Не трать энергию и силы на то, чему ты не планируешь посвятить свою жизнь. Сперва пойми, чего хочешь именно ты, и только потом прикладывай усилия.Когда ты понял, чего ты хочешь от жизни, нужно приступать к активным действиям. Не нужно ждать нового дня, новой недели, нового месяца или нового года. Чем дольше ты ждешь, тем дольше ты будешь добиваться своих целей.Жизнь – это пошаговая стратегия. И каждый шаг – маленькая цель на пути к мечте. Если ставить перед собой глобальные цели, то их долгосрочная реализация будет утомительной рутинной работой, не приносящей морального удовлетворения. Если же ставить перед собой каждый день маленькую цель, то любая долгосрочная задача не будет казаться такой уж сложной.Если посмотреть на всех успешных людей этого мира, то всех их объединяет то, что они считались безумцами. Не бойся прослыть безумцем. Будь одержим тем, чем ты занимаешься. Пусть мама, папа, твоя девушка и все друзья отговаривают тебя от твоих свершений. Если ты чем-то занимаешься, то делаешь это для себя. Это нужно только тебе и никого другого не касается.Лучшее, что можно делать с прошлым – извлекать из него опыт, худшее – позволять ему тянуть тебя вниз. Былые неудачи не должны останавливать тебя. Наоборот, они должны мотивировать тебя к новым свершениям. И уж лучше получить печальный опыт, попробовав что-то, чем думать потом «а если бы я тогда…».Если ты встречаешь девушку и думаешь, что в ней нужно изменить это, это и это, чтобы она стала твоей идеальной парой, то брось эту идею сразу. Люди не меняются, не теряй время. То, с какими характерами люди рождены, нельзя изменить. Если ты не можешь положиться на своего друга, то не полагайся – он обязательно тебя подведет. Нужно использовать сильные стороны людей, а не пытаться избавить их от слабостей.Иногда ключ к пониманию каких-либо событий лежит в рассмотрении ситуации под разными углами. Не стоит делать выводы, основываясь на полученной информации от одного человека. Для того, чтобы понять какой либо поступок, или фразу человека иногда требуется разобраться в происходящем, используя все возможности, а не возводить все в абсолют.Самое сложное после совершения ошибки не устранять ее последствия, не признаваться в них другим, а признаться в них себе. Только так можно проанализировать причинно-следственную связь и вынести опыт из произошедшей ситуации. Будь честен с собой.Когда молодой, кажется что можно запомнить все, что угодно. С годами это входит в привычку. Но вот только одна проблема: с течением времени мы утрачиваем возможность запоминать все, что нам хочется. Приучи себя записывать цели и задачи, и ставить себе напоминания в календаре, чтобы не нарушать своих слов и обещаний.Сколь многого ты бы не добился, не стоит останавливаться. После каждой решенной задачи, ставь себе новую. Как только ты решишь отойти от дел или немного передохнуть, ты проиграешь в самой главной войне – войне с собственной ленью.