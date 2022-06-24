11 актёров, которые получали «Оскар» в неактёрских категориях, показывая разносторонность своего таланта

Не все известные актёры и актрисы — лишь мастера экранных перевоплощений и пребывания в кадре. Некоторые из них способны на большее, чем просто удачно произносить свои реплики. Многие актёры со временем уходят в режиссуру, некоторые пишут сценарии, другие продвигают кинопроекты в качестве продюсеров, а кто-то и вовсе может писать хорошие песни или инструментальную музыку, которую не грех сделать саундтреком к новой картине.

Одно дело, когда актёры занимаются всем вышеперечисленным исключительно ради разнообразия, не пытаясь как-то сильно в этом преуспеть — ведь это всё-таки не основная их профессия. А вот те актёры, которых мы вам сегодня покажем, сумели настолько удачно раскрыть свои второстепенные таланты, что их за это наградили. Причём «Оскаром»!

Итак, перед вами 11 известных человек, которые прославились как актёры и актрисы, но у которых есть оскаровская статуэтка, не относящаяся к актёрству. А то и не одна! Крайне редкие экземпляры.

Эмма Томпсон — за лучший адаптированный сценарий

Columbia Pictures

За фильм «Разум и чувства» (1995), в котором Эмма Томпсон также сыграла главную роль.

Брэд Питт — за лучший фильм

bradpittweb / Fox Searchlight Pictures

Свой первый «Оскар» актёр получил как один из продюсеров фильма «12 лет рабства» (2013).

Мэтт Деймон — за лучший оригинальный сценарий

Getty Images/Bob Riha, Jr. / Miramax Films

За фильм «Умница Уилл Хантинг» (1997), в котором Деймон сыграл главную роль. За неё он, кстати, тоже номинировался на «Оскар». Оскароносный сценарий Мэтт Деймон написал с актёром из следующего пункта.

Бен Аффлек — за лучший оригинальный сценарий и за лучший фильм

Getty Images/Bob Riha, Jr. / Jason Merritt/Getty Images

Помимо сценарного «Оскара» за «Умницу Уилла Хантинга» Аффлек получил статуэтку как один из продюсеров фильма «Операция Арго» (2012), в котором он также выступил в качестве режиссёра и исполнителя одной из главных ролей.

Майкл Дуглас — за лучший фильм

Michael Montfort/Michael Ochs Archives / United Artists

Сейчас будет шок-контент. Дуглас получил свой первый «Оскар» как один из продюсеров фильма «Пролетая над гнездом кукушки» (1975). Знали ли вы, что Майкл Дуглас и этот фильм как-то связаны?

Роберт Редфорд — за лучшую режиссёрскую работу

Ron Galella / Paramount Pictures

Американский актёр получил «Оскар» за фильм «Обыкновенные люди» (1980). Это был его режиссёрский дебют. Звучит очень круто, но, как ни странно, точно такое же достижение есть у актёра из следующего пункта.

Кевин Костнер — за лучшую режиссёрскую работу и лучший фильм

Orion Pictures

Дебютный режиссёрский проект Костнера «Танцующий с волками» (1990) принёс ему три номинации на «Оскар», из которых он взял все, кроме непосредственно актёрской — за лучшую мужскую роль.

Билли Боб Торнтон — за лучший адаптированный сценарий

Jim Smeal/Ron Galella Collection / Miramax Films

За фильм «Отточенное лезвие» (1996), в котором Торнтон делал всё — режиссировал и играл главную роль. «Оскар» он получил только за сценарий, но и его игра тоже была номинирована.

Мел Гибсон — за лучшую режиссёрскую работу и лучший фильм

Paramount Pictures

Два слова: «Храброе сердце». Фильм 1995 года принёс актёру два единственных в его карьере «Оскара», причём за свою актёрскую игру Гибсон никогда не номинировался.

Клинт Иствуд — дважды за лучшую режиссёрскую работу и дважды за лучший фильм

Warner Bros. / Warner Bros.

Всего у Иствуда пять «Оскаров», но все не за актёрство. Помимо почётной Награды имени Ирвинга Тальберга Клинт получал статуэтки как режиссёр и продюсер фильмов «Непрощённый» (1992) и «Малышка на миллион» (2004).

Чарльз Чаплин — за лучшую музыку к фильму

Paul Slade/Paris Match / United Artists

За фильм «Огни рампы» (1952). Думали ли вы, сколько «Оскаров» у Чарли Чаплина? Ответ: 3. Но два из них почётные, полученные с огромным промежутком — в 1929 и 1972 годах. А вот третий Чарльз получил за написанную им музыку (в соавторстве с Раймондом Рашем и Ларри Расселлом).

И тут есть интересный момент. Фильм был запрещён к показу в США до 1972 года, поэтому свой «Оскар» Чаплин получил на церемонии в 1973 году — спустя 21 год после выхода фильма. Из-за такой долгой отсрочки оба соавтора актёра получили свои статуэтки уже посмертно.

Бонус: Тайка Вайтити и Кеннет Брана

Steve Granitz/WireImage / David Livingston/Getty Images

Оба знамениты и как актёры, и как режиссёры, но единственные свои «Оскары» они получили… за сценарии. Вайтити за адаптированный сценарий к фильму «Кролик Джоджо» (2019), а Брана за оригинальный сценарий недавнего «Белфаста» (2021).