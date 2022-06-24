11 актёров, которые получали «Оскар» в неактёрских категориях, показывая разносторонность своего таланта
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Интересное » 11 актёров, которые получали «Оскар» в неактёрских категориях, показывая разносторонность своего таланта

11 актёров, которые получали «Оскар» в неактёрских категориях, показывая разносторонность своего таланта

11 актёров, которые получали «Оскар» в неактёрских категориях, показывая разносторонность своего таланта

Не все известные актёры и актрисы — лишь мастера экранных перевоплощений и пребывания в кадре. Некоторые из них способны на большее, чем просто удачно произносить свои реплики. Многие актёры со временем уходят в режиссуру, некоторые пишут сценарии, другие продвигают кинопроекты в качестве продюсеров, а кто-то и вовсе может писать хорошие песни или инструментальную музыку, которую не грех сделать саундтреком к новой картине.

Одно дело, когда актёры занимаются всем вышеперечисленным исключительно ради разнообразия, не пытаясь как-то сильно в этом преуспеть — ведь это всё-таки не основная их профессия. А вот те актёры, которых мы вам сегодня покажем, сумели настолько удачно раскрыть свои второстепенные таланты, что их за это наградили. Причём «Оскаром»!

Итак, перед вами 11 известных человек, которые прославились как актёры и актрисы, но у которых есть оскаровская статуэтка, не относящаяся к актёрству. А то и не одна! Крайне редкие экземпляры.

Эмма Томпсон — за лучший адаптированный сценарий

Columbia Pictures

За фильм «Разум и чувства» (1995), в котором Эмма Томпсон также сыграла главную роль.

Брэд Питт — за лучший фильм

bradpittweb / Fox Searchlight Pictures

Свой первый «Оскар» актёр получил как один из продюсеров фильма «12 лет рабства» (2013).

Мэтт Деймон — за лучший оригинальный сценарий

Getty Images/Bob Riha, Jr. / Miramax Films

За фильм «Умница Уилл Хантинг» (1997), в котором Деймон сыграл главную роль. За неё он, кстати, тоже номинировался на «Оскар». Оскароносный сценарий Мэтт Деймон написал с актёром из следующего пункта.

Бен Аффлек — за лучший оригинальный сценарий и за лучший фильм

Getty Images/Bob Riha, Jr. / Jason Merritt/Getty Images

Помимо сценарного «Оскара» за «Умницу Уилла Хантинга» Аффлек получил статуэтку как один из продюсеров фильма «Операция Арго» (2012), в котором он также выступил в качестве режиссёра и исполнителя одной из главных ролей.

Майкл Дуглас — за лучший фильм

Michael Montfort/Michael Ochs Archives / United Artists

Сейчас будет шок-контент. Дуглас получил свой первый «Оскар» как один из продюсеров фильма «Пролетая над гнездом кукушки» (1975). Знали ли вы, что Майкл Дуглас и этот фильм как-то связаны?

Роберт Редфорд — за лучшую режиссёрскую работу

Ron Galella / Paramount Pictures

Американский актёр получил «Оскар» за фильм «Обыкновенные люди» (1980). Это был его режиссёрский дебют. Звучит очень круто, но, как ни странно, точно такое же достижение есть у актёра из следующего пункта.

Кевин Костнер — за лучшую режиссёрскую работу и лучший фильм

Orion Pictures

Дебютный режиссёрский проект Костнера «Танцующий с волками» (1990) принёс ему три номинации на «Оскар», из которых он взял все, кроме непосредственно актёрской — за лучшую мужскую роль.

Билли Боб Торнтон — за лучший адаптированный сценарий

Jim Smeal/Ron Galella Collection / Miramax Films

За фильм «Отточенное лезвие» (1996), в котором Торнтон делал всё — режиссировал и играл главную роль. «Оскар» он получил только за сценарий, но и его игра тоже была номинирована.

Мел Гибсон — за лучшую режиссёрскую работу и лучший фильм

Paramount Pictures 

Два слова: «Храброе сердце». Фильм 1995 года принёс актёру два единственных в его карьере «Оскара», причём за свою актёрскую игру Гибсон никогда не номинировался.

Клинт Иствуд — дважды за лучшую режиссёрскую работу и дважды за лучший фильм

Warner Bros. / Warner Bros.

Всего у Иствуда пять «Оскаров», но все не за актёрство. Помимо почётной Награды имени Ирвинга Тальберга Клинт получал статуэтки как режиссёр и продюсер фильмов «Непрощённый» (1992) и «Малышка на миллион» (2004).

Чарльз Чаплин — за лучшую музыку к фильму

Paul Slade/Paris Match / United Artists

За фильм «Огни рампы» (1952). Думали ли вы, сколько «Оскаров» у Чарли Чаплина? Ответ: 3. Но два из них почётные, полученные с огромным промежутком — в 1929 и 1972 годах. А вот третий Чарльз получил за написанную им музыку (в соавторстве с Раймондом Рашем и Ларри Расселлом).

И тут есть интересный момент. Фильм был запрещён к показу в США до 1972 года, поэтому свой «Оскар» Чаплин получил на церемонии в 1973 году — спустя 21 год после выхода фильма. Из-за такой долгой отсрочки оба соавтора актёра получили свои статуэтки уже посмертно.

Бонус: Тайка Вайтити и Кеннет Брана

Steve Granitz/WireImage / David Livingston/Getty Images

Оба знамениты и как актёры, и как режиссёры, но единственные свои «Оскары» они получили… за сценарии. Вайтити за адаптированный сценарий к фильму «Кролик Джоджо» (2019), а Брана за оригинальный сценарий недавнего «Белфаста» (2021).

# Интересное
По материалам: twizz

Последние новости

Подборка картинок. Вечерний выпуск (30 фото) - 24.06.2022
Подборка картинок. Вечерний выпуск (30 фото) - 24.06.2022
Иркутян приглашают присоединиться к акции «Заборник»
Иркутян приглашают присоединиться к акции «Заборник»
Участники Little Big уехали из России
Участники Little Big уехали из России
Overwatch не будет доступен с 4 октября, его заменит Overwatch 2
Overwatch не будет доступен с 4 октября, его заменит Overwatch 2
Состояние жены Шатунова вызывает опасение
Состояние жены Шатунова вызывает опасение
В Минцифры раскрыли подробности атаки на «Госуслуги»
В Минцифры раскрыли подробности атаки на «Госуслуги»
Ирина Шихман выходит замуж
Ирина Шихман выходит замуж
Любови Успенской грозит штраф или пять лет лишения свободы за избиение соседской собаки
Любови Успенской грозит штраф или пять лет лишения свободы за
Дочка Даны Борисовой боится за жизнь мамы после череды смертей звезд
Дочка Даны Борисовой боится за жизнь мамы после череды смертей звезд
Юрия Шатунова собираются кремировать
Юрия Шатунова собираются кремировать
Николай Басков по величине занимает место Кобзона, уверена Канделаки
Николай Басков по величине занимает место Кобзона, уверена Канделаки
Юрий Шатунов оставил после себя многомиллионное наследство
Юрий Шатунов оставил после себя многомиллионное наследство

Топ на сегодня

Подробности смерти Юрия Шатунова
Подробности смерти Юрия Шатунова
В рамках марафона поддержки воинов Донбасса на Соловьев Live к 19:30 собрано почти 45 млн рублей
В рамках марафона поддержки воинов Донбасса на Соловьев Live к 19:30
Binance и Криштиано Роналду выпустят эксклюзивную NFT-коллекцию
Binance и Криштиано Роналду выпустят эксклюзивную NFT-коллекцию
Павел Прилучный устроил романтичную прогулку подруге со львами
Павел Прилучный устроил романтичную прогулку подруге со львами
В Иркутске в предместье Рабочее 22 июня открыли сквер Памяти
В Иркутске в предместье Рабочее 22 июня открыли сквер Памяти

Еще по теме

Реалистичное преображение талантливых косплееров (ФОТО)
Звездные яйца - 8 выпуск, Актеры и Актрисы (19.10.2017)
Дуэйн Джонсон назвал партнеров по "Форсажу 8" трусами
Актеры в Голливуде получают на $1,1 млн больше, чем актрисы