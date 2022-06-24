13 знаменитостей, которые сегодня выглядят совсем не так, как когда-то в нулевых

Время неумолимо шагает вперёд, меняя всё на своём пути. Знаменитые люди тоже сталкиваются с его влиянием, как бы им этого не хотелось. Одни пытаются безуспешно с ним бороться, другие — принимают, как должное, пытаясь извлечь из его уроков максимальную пользу. Всё это отражается на внешнем облике селебрити, в связи с чем некоторые меняются до неузнаваемости. Взгляните на фото, представленные ниже, и скажите, кому глобальные изменения пошли на пользу, а кому бы не помешало подкорректировать свой образ?

Пэрис Хилтон (2004 и 2022)

Майли Сайрус (2008 и 2022)

Из милой девочки Майли превратилась в эпатажную певицу. Сайрус регулярно становится участницей громких скандалов.

Джаред Лето (2006 и 2022)

Джаред Лето — не только талантливый исполнитель, но и актёр. Здесь вы можете прочитать о десяти лучших фильмах с его участием.

Николь Ричи (2004 и 2022)

Эшли Симпсон (2004 и 2022)

Билл и Том Каулитц (2008 и 2022)

Гвен Стефани (2000 и 2022)

Кристина Агилера (2000 и 2022)

Деми Ловато (2008 и 2022)

Адам Ламберт (2009 и 2022)

Брендан Фрейзер (2001 и 2022)

Мэттью Перри (2004 и 2022)

Мэттью Перри получил известность, благодаря съёмкам в сериале «Друзья». В отличие от других актёров он практически никогда не работал по сценарию. Шутки Перри настолько нравились режиссёру, что он позволял ему импровизировать в кадре.

Генри Кавилл (2002 и 2022)

Здесь вы можете посмотреть, как выглядели бы знаменитости, если бы полностью лишились своей шевелюры. Стоит сказать, что некоторым новый образ пришёлся очень даже к лицу.