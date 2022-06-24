13 знаменитостей, которые сегодня выглядят совсем не так, как когда-то в нулевых
Время неумолимо шагает вперёд, меняя всё на своём пути. Знаменитые люди тоже сталкиваются с его влиянием, как бы им этого не хотелось. Одни пытаются безуспешно с ним бороться, другие — принимают, как должное, пытаясь извлечь из его уроков максимальную пользу. Всё это отражается на внешнем облике селебрити, в связи с чем некоторые меняются до неузнаваемости. Взгляните на фото, представленные ниже, и скажите, кому глобальные изменения пошли на пользу, а кому бы не помешало подкорректировать свой образ?
Пэрис Хилтон (2004 и 2022)
Майли Сайрус (2008 и 2022)
Из милой девочки Майли превратилась в эпатажную певицу. Сайрус регулярно становится участницей громких скандалов.
Джаред Лето (2006 и 2022)
Джаред Лето — не только талантливый исполнитель, но и актёр. Здесь вы можете прочитать о десяти лучших фильмах с его участием.
Николь Ричи (2004 и 2022)
Эшли Симпсон (2004 и 2022)
Билл и Том Каулитц (2008 и 2022)
Гвен Стефани (2000 и 2022)
Кристина Агилера (2000 и 2022)
Деми Ловато (2008 и 2022)
Адам Ламберт (2009 и 2022)
Брендан Фрейзер (2001 и 2022)
Мэттью Перри (2004 и 2022)
Мэттью Перри получил известность, благодаря съёмкам в сериале «Друзья». В отличие от других актёров он практически никогда не работал по сценарию. Шутки Перри настолько нравились режиссёру, что он позволял ему импровизировать в кадре.
Генри Кавилл (2002 и 2022)
Здесь вы можете посмотреть, как выглядели бы знаменитости, если бы полностью лишились своей шевелюры. Стоит сказать, что некоторым новый образ пришёлся очень даже к лицу.