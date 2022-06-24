15 фотографий блогерши из Америки, которая воссоздаёт образы знаменитостей на фигуре плюс-сайз
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15 фотографий блогерши из Америки, которая воссоздаёт образы знаменитостей на фигуре плюс-сайз

15 фотографий блогерши из Америки, которая воссоздаёт образы знаменитостей на фигуре плюс-сайз

Образы знаменитостей часто попадают в соцсети, и есть те, кто равняется на них и хочет повторить. Но можно ли сделать это, если размер одежды несколько больше, чем тот, который демонстрирует звезда? Американка Кэти Стурино ведёт блог, отдельной рубрикой которого является копирование звёздных аутфитов на фигуре плюс-сайз. Вот что у неё получается.

Майли Сайрус

Гвинет Пэлтроу

Крисси Тайген

Кендалл Дженнер

Сидни Суини

Хейли Стейнфилд

Эддисон Рэй

Кейт Миддлтон

Кэтти определённо питает симпатию к образам герцогини Кембриджской и довольно часто их копирует. В этой подборке вы увидите ещё один.

Кэтрин Фостер

Зендея

Зендея — одна из тех молодых актрис, которые уже успели стать яркими звёздами. В этой подборке вы можете найти больше таких актёров.

Ещё один образ Кейт Миддлтон

Джулианна Хаф

Ещё один образ Крисси Тайген

Энн Хэтэуэй

Дженнифер Лопес

А здесь вы можете увидеть, как одни и те же модели одежды выглядят на девушках разного роста.

# Интересное
По материалам: twizz

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