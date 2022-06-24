15 удивительных преображений от российского стилиста, который точно знает, что нужно каждой женщине
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15 удивительных преображений от российского стилиста, который точно знает, что нужно каждой женщине

15 удивительных преображений от российского стилиста, который точно знает, что нужно каждой женщине

Не перевелись ещё бьюти-стилисты в наших городах! Вы только посмотрите на Евгения Жука и его потрясающие работы! Специалист перевоплощает женщин до неузнаваемости, используя лишь силу мейкапа, правильной стрижки и косметических уходовых средств. Евгений получил широкую известность в рамках шоу «Перезагрузка», в котором помогает представительницам прекрасного пола, недовольным собственной внешностью, вновь полюбить себя. Получившиеся результаты стилист выкладывает в своих социальных сетях, чтобы поделиться очередной победой со своими подписчиками и узнать их мнения.

Сразу появился огонёк в глазах

Короткая стрижка девушке к лицу

В школьные годы Евгений Жук хотел стать профессиональным визажистом. Однако найти в постсоветском пространстве учебное заведение, которое бы дало необходимые знания, было невозможно. Поэтому юноша не нашел лучшего выхода, чем поступить на парикмахерское искусство.

После удачного преображения улыбка не желает сходить с лица

Волшебное преображение матери тринадцати детей

Из неформалки в утончённую леди

Омолаживающее преображение

Удачная укладка превратила девушку в королеву

Образ на миллион

Потрясающая работа

Преображение для сестёр-близняшек


Сегодня Евгений является профессионалом в своем области. Он открывает салоны красоты, лично проводит мастер-классы и тренинги, позволяющие человеку с любой внешностью сделать из себя настоящую голливудскую звезду.

Укладка и правильный макияж делают своё дело

Сразу минус десять лет

Шоу «Перезагрузка» — не единственное место, где с внешностью участниц творят настоящие чудеса. Здесь вы можете посмотреть на невероятные преображения других женщин, которые обратились на популярные телешоу, чтобы вновь ощутить себя красивыми.

# Интересное
По материалам: twizz

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