16 вещей с крутым дизайном, за который разработчикам нужно аплодировать стоя

Круто, когда вещи, которые мы приобретаем, не только функциональны, но и интересно оформлены. Некоторые дизайнеры вкладывают всю душу, чтобы реализовать свои идеи и довести их до совершенства. Поверьте, это огромный труд. Особенно удачные варианты заслужили того, чтобы их увидело большее количество людей и оценило по достоинству. В подборке, представленной ниже, вы сможете посмотреть креативные варианты оформления вещей, которые часто встречаются нам в повседневной жизни. Будьте уверены, что вы и представить не могли, что они способны выглядеть именно так.

Деревянный светильник, имитирующий горящее полено

У Ворфа был точно такой же стул в «Star Trek». К слову, я не гик или что-то в этом роде.

Лампа, которая выглядит как уголок страницы

Дизайнер оригинально оформил место хранения огнетушителя в океанариуме

Эффектный дождевой вихрь

Это жемчужина аэропорта Чанги в Сингапуре, если вам интересно.

В коробке с картошкой фри есть отдельный карман, куда можно налить кетчуп

Эта коробка, вероятно, имеет более высокую стоимость, чем картошка фри.

Для книголюбов

Шампунь с экстрактом бамбука выглядит как бамбук

Домик для кошки, в котором она будет чувствовать себя в безопасности. Обзор для неё при этом сохранится

Сверхэргономичная клавиатура

Слегка жутковатая, но очень удобная дверная ручка

Зеркала в форме солнцезащитных очков

Чувак следит за тем, чтобы вы правильно мыли руки.

Для тех, кто устал от вечно путающихся наушников

Бонус: Оптическая иллюзия, нарисованная на дороге, заставляет водителей своевременно притормаживать

К сожалению, не все дизайнеры блещут талантом (хотя, конечно, у них просто может быть собственное видение на некоторые вещи). Здесь вы можете посмотреть на примеры провальных дизайнерских работ, которые вызывают только недоумение и смех.