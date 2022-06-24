16 вещей с крутым дизайном, за который разработчикам нужно аплодировать стоя
Круто, когда вещи, которые мы приобретаем, не только функциональны, но и интересно оформлены. Некоторые дизайнеры вкладывают всю душу, чтобы реализовать свои идеи и довести их до совершенства. Поверьте, это огромный труд. Особенно удачные варианты заслужили того, чтобы их увидело большее количество людей и оценило по достоинству. В подборке, представленной ниже, вы сможете посмотреть креативные варианты оформления вещей, которые часто встречаются нам в повседневной жизни. Будьте уверены, что вы и представить не могли, что они способны выглядеть именно так.
Деревянный светильник, имитирующий горящее полено
У Ворфа был точно такой же стул в «Star Trek». К слову, я не гик или что-то в этом роде.
Лампа, которая выглядит как уголок страницы
Дизайнер оригинально оформил место хранения огнетушителя в океанариуме
Эффектный дождевой вихрь
Это жемчужина аэропорта Чанги в Сингапуре, если вам интересно.
В коробке с картошкой фри есть отдельный карман, куда можно налить кетчуп
Эта коробка, вероятно, имеет более высокую стоимость, чем картошка фри.
Для книголюбов
Шампунь с экстрактом бамбука выглядит как бамбук
Домик для кошки, в котором она будет чувствовать себя в безопасности. Обзор для неё при этом сохранится
Сверхэргономичная клавиатура
Слегка жутковатая, но очень удобная дверная ручка
Зеркала в форме солнцезащитных очков
Чувак следит за тем, чтобы вы правильно мыли руки.
Для тех, кто устал от вечно путающихся наушников
Бонус: Оптическая иллюзия, нарисованная на дороге, заставляет водителей своевременно притормаживать
К сожалению, не все дизайнеры блещут талантом (хотя, конечно, у них просто может быть собственное видение на некоторые вещи). Здесь вы можете посмотреть на примеры провальных дизайнерских работ, которые вызывают только недоумение и смех.