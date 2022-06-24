17 занимательных фотографий, на которых одни объекты очень старательно пытаются показаться чем-то другим
Сегодня, 02:25
Быть, а не казаться — хороший лозунг, но не все ему следуют. Некоторые вещи так и норовят притвориться чем-то другим. Поэтому, глядя на небо, можно заметить облако в форме собаки, или заметить силуэт в кубике льда, плавающем в холодном кофе. Мы собрали для вас занимательные фотографии, на котором одни объекты уж очень напоминают какие-то другие.
Морской конёк из перца
Ракушка, которая похожа на анатомическое сердце
Облачный щенок
Очень большая флешка
Мать и дитя
Танцующий кактус
Камера в отделении скорой помощи выглядит как удивлённая панда
Засохшая ветка похожа на льва
Цветная капуста, похожая на атомный гриб
Клубничное сердце
У нас есть подборка случаев, когда сердечки появлялись в разных местах, доказывая, что везде есть место для любви.
За тобой следят
Мусорный Будда
Каменный корабль
Берт? Это ты?
Берт — маппет из «Улицы Сезам», в русском переводе известен как Влас.
Носатый баклажан
Трубы-ноги
Силуэт в кубике льда похож на диснеевскую принцессу
А здесь вы можете найти случаи, когда несъедобные вещи очень умело прикидывались чем-то съедобным.
По материалам: twizz