17 занимательных фотографий, на которых одни объекты очень старательно пытаются показаться чем-то другим
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17 занимательных фотографий, на которых одни объекты очень старательно пытаются показаться чем-то другим

17 занимательных фотографий, на которых одни объекты очень старательно пытаются показаться чем-то другим

Быть, а не казаться — хороший лозунг, но не все ему следуют. Некоторые вещи так и норовят притвориться чем-то другим. Поэтому, глядя на небо, можно заметить облако в форме собаки, или заметить силуэт в кубике льда, плавающем в холодном кофе. Мы собрали для вас занимательные фотографии, на котором одни объекты уж очень напоминают какие-то другие.

Морской конёк из перца

Ракушка, которая похожа на анатомическое сердце

Облачный щенок

Очень большая флешка

Мать и дитя

Танцующий кактус

Камера в отделении скорой помощи выглядит как удивлённая панда

Засохшая ветка похожа на льва

Цветная капуста, похожая на атомный гриб

Клубничное сердце

У нас есть подборка случаев, когда сердечки появлялись в разных местах, доказывая, что везде есть место для любви.

За тобой следят

Мусорный Будда

Каменный корабль

Берт? Это ты?

Берт — маппет из «Улицы Сезам», в русском переводе известен как Влас.

Носатый баклажан

Трубы-ноги

Силуэт в кубике льда похож на диснеевскую принцессу

А здесь вы можете найти случаи, когда несъедобные вещи очень умело прикидывались чем-то съедобным.

# Интересное
По материалам: twizz

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