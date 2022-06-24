19 иллюстраций турецкого художника, который рисует на реальных фотографиях и показывает мир под другим углом

Вам не хватает вдохновения для реализации своих творческих идей? Осмотритесь вокруг! Красота — в глазах смотрящего. Турецкий художник Робин Яйла твёрдо придерживается этой позиции. Молодой парень использует собственное богатое воображение, чтобы погрузиться в мир, в котором всё работает несколько иначе, чем у остальных. Робин берёт реальные фотографии каких-либо мест, предметов и просто рисует поверх них, создавая таким образом крайне забавные иллюстрации.

Очаровательная Мэрилин Монро

Робин Яйла занимается иллюстрацией с детства. По словам художника, он всегда хотел путешествовать и изучать новые места. С возрастом парень смог объединить эти две составляющие и создать свой неповторимый творческий стиль.

Инструмент дантиста

Неожиданное появление Халка

Здесь могла бы поместиться гигантская пицца

Это же Сид!

Забавное мороженое

Человек-паук спешит спасти мир от злодеев

Ням

Работы художника привлекли в его аккаунты в социальных сетях тысячи подписчиков. Поклонникам нравится рассматривать получившиеся творения и удивляться тому, как много всё-таки значит правильная перспектива.

Желток вместо купола

Вот это фигура

Укладка феном

Фрида Кало смотрит прямо в душу

С 2017 года Робин живёт в Милане. Он активно занимается творческой деятельностью и планирует дальше развиваться в своём направлении.

Матрица

Нешуточная схватка

Тайная вечеря

Здесь вы можете посмотреть на работы другого талантливого художника (правда, он жил в семнадцатом веке), который представлял, как выглядели бы люди, если бы произошли от различных животных. Получившийся результат стоит того, чтобы на него взглянуть.