5 советов, как првильно бросить мужчину, чтобы не обидеть
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5 советов, как првильно бросить мужчину, чтобы не обидеть

5 советов, как првильно бросить мужчину, чтобы не обидеть
Увы, любовь не пропадает одновременно у двоих. И кто-то один должен завести неприятный разговор о том, что пора расставаться. Как себя вести, если именно вы первая разлюбили мужчину? Давайте скажем прямо: никто не любит, когда его бросают, особенно когда тот, кого бросают, еще полон нежных чувств к охладевшему партнеру. Однако нелегко приходится и другой стороне: следует проявить понимание и такт, и вместе с тем – непреклонность, чтобы не оставалось никаких иллюзий на воссоединение. Ведь хуже всего терпеть отношения только из жалости к партнеру, из страха причинить ему боль. Если вы поступаете именно так, вы подобны нерадивому хирургу, который, вместо того, чтобы сразу отнять всю ногу, отрезает ее по кусочку. Научитесь правильно расставаться с мужчиной, отношения с которым уже изжили себя!

1. Уважайте его чувства

То, что он будет расстроен, разгневан – это естественные реакции при любой потере. Первое, что человек испытывает, столкнувшись с фактом того, что его бросают – это нежелание в это поверить. Приготовьтесь к тому, что вас будут упрашивать «попробовать еще раз» или начнут обвинять во всем. Когда первый приступ ярости пройдет, ваш бывший сможет смириться с потерей, но не раньше.

2. Избегайте банальностей

Фразы, вроде «Ты не виноват, дело во мне», «Мы все равно останемся друзьями», уже набили оскомину. И, если честно, они неправдивы: в ситуации разрыва отношений не бывает такого, чтобы виновной была только одна сторона, да и дружба станет возможной спустя какое-то, может, очень длительное время. Не считайте своего бывшего партнера глупее себя: постарайтесь максимально объективно, но без обвинений и нападок, объяснить, почему вы считаете, что вам нужно расстаться.

3. Будьте честной

Не стоит придумывать несуществующих причин для разрыва, вроде того, что его не терпит ваша мама или вы уезжаете в длительную командировку. Если вы перекладываете ответственность за свое решение на некие обстоятельства или посторонних людей, вы даете бывшему партнеру надежду на то, что когда-нибудь отношения возобновятся. Если вы твердо знаете, что это не так, не стоит подвергать его мучительному ожиданию, которое не будет оправданно.

4. Не манипулируйте

Расставание – это ответственный шаг, это некая точка в отношениях. Не превращайте ее в многоточие – не надо ставить условия, вроде: «Вот как только ты начнешь зарабатывать», «Вот когда у тебя появится свое жилье». С вашей стороны это будет выглядеть как банальная манипуляция. Представьте себе, что чувствует ваш партнер, слыша такие фразы. Возможно, он прекрасно понимает, что вам не хватает смелости озвучить окончательный разрыв. А возможно, он решит, что вы всегда были корыстной, с самого начала вашей связи.

5. Не избегайте ответов

Некоторые люди полагают, что исчезнув с горизонта бывшего партнера внезапно, без предупреждения, они облегчают ему разрыв. На самом деле это не так: отношения должны иметь начало и конец. И если вы помните дату, когда ваша любовь вас соединила, будет справедливым иметь дату, когда любовь умерла. Постарайтесь ответить на многочисленные «Почему?», «Что не так?», «А может, это еще не конец?». Ваши ответы действительно нужны вашему бывшему мужчине, чтобы понять, что все кончено. Пройдет какое-то время, и его боль утихнет, он будет готов к новым отношениям. Зная, что его с прошлым больше ничего не связывает, он будет чувствовать себя свободным и, возможно, избежит ошибок, которые совершал в отношениях с вами.  
# Шоу-бизнес
По материалам: womanadvice

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