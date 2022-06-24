Агата Муцениеце рассказала, почему отдала детей Павлу Прилучному
Сегодня, 13:35
Актриса Агата Муцениеце заявила, что очень скучает по детям. Артистка пожаловалась на то, что она ужасно соскучилась по своим детям, которых она отправила с отцом в Турцию. Актриса уже больше двух недель наблюдает за жизнью сына Тимофея и дочки Мию по фото, которые ей отправляет Павел Прилучный. «Как же я соскучилась! Невыносимо, скоро начну нападать на чужих детей на улице и обнимать их», — переживает актриса. В ответ на это фанаты раскритиковали Агату: мол, сама же «сплавила» детей, а теперь ноет. Однако звездная мама нашла, что ответить на обидные выпады.
Муцениеце оправдалась, что она работает сутки напролет для того, чтобы обустроить загородный дом в Подмосковье, который она недавно купила. Ей нужно купить мебель, установить забор, разобраться с освещением и ландшафтным дизайном. На всё это актрисе нужны деньги, которые никаким волшебным образом на её банковском счете не появятся. «И поверьте это совсем не дешевое удовольствие. Особенно здесь в Москве. Поэтому мамочка работает, чтобы потом деточки вместе с ней за городом жарили мясо. Бегали по двору. В общем, мама сможет все», — верит Агата. Напомним, что Прилучный уехал в отпуск не только с детьми, но и со своей новой «женой» Зепюр Брутян. В начале мая актер якобы женился на актрисе из сериала «В клетке». На его правой руке появилось кольцо, похожее на обручальное, однако Павел до сих пор официально не подтвердил новости о женитьбе. Тем не менее он уже месяц не расстается с Брутян, которую он недавно представил своим детям.
По материалам: z-aya