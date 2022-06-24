Агата Муцениеце рассказала, почему отдала детей Павлу Прилучному
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Агата Муцениеце рассказала, почему отдала детей Павлу Прилучному

Агата Муцениеце рассказала, почему отдала детей Павлу Прилучному
Актриса Агата Муцениеце заявила, что очень скучает по детям. Артистка пожаловалась на то, что она ужасно соскучилась по своим детям, которых она отправила с отцом в Турцию. Актриса уже больше двух недель наблюдает за жизнью сына Тимофея и дочки Мию по фото, которые ей отправляет Павел Прилучный. «Как же я соскучилась! Невыносимо, скоро начну нападать на чужих детей на улице и обнимать их», — переживает актриса. В ответ на это фанаты раскритиковали Агату: мол, сама же «сплавила» детей, а теперь ноет. Однако звездная мама нашла, что ответить на обидные выпады.
Муцениеце оправдалась, что она работает сутки напролет для того, чтобы обустроить загородный дом в Подмосковье, который она недавно купила. Ей нужно купить мебель, установить забор, разобраться с освещением и ландшафтным дизайном. На всё это актрисе нужны деньги, которые никаким волшебным образом на её банковском счете не появятся. «И поверьте это совсем не дешевое удовольствие. Особенно здесь в Москве. Поэтому мамочка работает, чтобы потом деточки вместе с ней за городом жарили мясо. Бегали по двору. В общем, мама сможет все», — верит Агата. Напомним, что Прилучный уехал в отпуск не только с детьми, но и со своей новой «женой» Зепюр Брутян. В начале мая актер якобы женился на актрисе из сериала «В клетке». На его правой руке появилось кольцо, похожее на обручальное, однако Павел до сих пор официально не подтвердил новости о женитьбе. Тем не менее он уже месяц не расстается с Брутян, которую он недавно представил своим детям.
# Шоу-бизнес Муцениеце Агата
По материалам: z-aya

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