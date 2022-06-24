Агентство Moody’s понизило рейтинг по облигациям Coinbase
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Агентство Moody’s понизило рейтинг по облигациям Coinbase

Агентство Moody’s понизило рейтинг по облигациям Coinbase


Агентство Moody’s понизило рейтинг биткоин-биржи Coinbase с «Ba2» до «Ba3» с дальнейшим пересмотром в сторону ухудшения. Аналитики объяснили шаг негативной конъюнктурой рынка криптовалют.


Одновременно с решением по рейтингу дефолта эмитента агентство понизило рейтинг гарантированных старших необеспеченных облигаций Coinbase с «Ba1» до «Ba2».


«Понижение отражает существенное снижение доходов и денежных потоков из-за резкого падения цен на цифровые активы […] и ослабления активности клиентов», — говорится в пресс-релизе.


Модель доходов компании «привязана к объемам торгов, транзакционной активности на одного пользователя и общим ценам на криптоактивы», напомнили специалисты.


Агентство пересмотрит рейтинг Coinbase в сторону улучшения, если компания покажет прибыль во время медвежьего рынка и сможет диверсифицировать свои доходы за счет других потоков, не связанных с торговлей и ценами на криптовалюты. По итогам первого квартала на это направление пришлось 87% чистой выручки биткоин-биржи.


Компания разместила два выпуска облигаций со сроком погашения в 2028 и 2031 годах на общую сумму $2 млрд.


Напомним, по итогам января-марта 2022 года Coinbase получила чистый убыток в $429,7 млн. Показатель почти вдвое превысил ожидания аналитиков.


На фоне слабого начала года и спада на криптовалютном рынке криптовалютная биржа начала оптимизировать расходы.


Ранее CEO компании Брайан Армстронг заявил о сокращении примерно 18% сотрудников из-за наступления криптозимы.


В июне 2022 года конкурирующая Binance.US обнулила комиссии на ряд торговых пар.


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# Экономика coinbase, moody’s, кредитный рейтинг, новости
По материалам: ForkLog

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