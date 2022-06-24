Алла Пугачева позаботилась о своих похоронах

По слухам, певица Алла Пугачева купила себе место на кладбище. Видеоблогер Алена Жигалова сообщила в «Телеграм», что певица Алла Пугачева купила в Израиле место на кладбище. Участок находится на древнееврейском захоронении Кесарии. Место, зарезервированное Пугачевой, рассчитано на двух человек.Любопытно, что кладбище в Кесарии очень популярно среди местных богачей. Дело в том, что по преданию с этого древнего еврейского кладбища начнутся светопреставление и страшный суд. Напомним, что Алла Пугачева в конце февраля уехала в Израиль вместе с мужем Максимом Галкиным и детьми – Гарри и Лизой. Раньше осени она в России появляться не намерена.