Алла Пугачева позаботилась о своих похоронах
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Алла Пугачева позаботилась о своих похоронах

Алла Пугачева позаботилась о своих похоронах
По слухам, певица Алла Пугачева купила себе место на кладбище. Видеоблогер Алена Жигалова сообщила в «Телеграм», что певица Алла Пугачева купила в Израиле место на кладбище. Участок находится на древнееврейском захоронении Кесарии. Место, зарезервированное Пугачевой, рассчитано на двух человек.
Любопытно, что кладбище в Кесарии очень популярно среди местных богачей. Дело в том, что по преданию с этого древнего еврейского кладбища начнутся светопреставление и страшный суд. Напомним, что Алла Пугачева в конце февраля уехала в Израиль вместе с мужем Максимом Галкиным и детьми – Гарри и Лизой. Раньше осени она в России появляться не намерена.
# Шоу-бизнес Пугачева Алла
По материалам: z-aya

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