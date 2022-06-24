Алтабаева предложила разрешить тратить маткапитал на покупку автомобиля
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Общество » Алтабаева предложила разрешить тратить маткапитал на покупку автомобиля

Алтабаева предложила разрешить тратить маткапитал на покупку автомобиля

Алтабаева предложила разрешить тратить маткапитал на покупку автомобиля

Использование программы материнского капитала необходимо расширить, в том числе распространить на покупку автомобиля. Об этом заявила зампред Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Екатерина Алтабаева в комментарии «СенатИнформ».

Сенатор выразила сожаление, что эти попытки до сих пор не увенчались успехом. При загородной жизни транспортное средство для семьи с детьми является жизненной необходимостью, отметила она.

Екатерина Алтабаева также поддержала инициативу Общероссийского народного фронта (ОНФ) о распространении действия маткапитала на покупку земли для строительства дома. «Наличие дома, квартиры, крыши над головой — это главное для семьи с детьми. Если в больших городах люди тратят средства маткапитала на ипотеку, то в небольших населенных пунктах многие хотят построить собственный дом и, конечно, для этого нужная земля», — отметила она и выразила надежу, что законопроект будет принят.

Ранее с предложением разрешить продажу жилья, приобретенного на материнский капитал, при условии возврата средств выступила заместитель председателя Комитета Госдумы по строительству Светлана Разворотнева.

# Общество / Главные новости Общество
По материалам: pnp.ru

Последние новости

Кому из знаков зодиака не следует употреблять спиртное
Кому из знаков зодиака не следует употреблять спиртное
Добровинский рассказал, с кем хотел жить сын Кристины Орбакайте
Добровинский рассказал, с кем хотел жить сын Кристины Орбакайте
Жена Юрия Шатунова не придет на похороны мужа
Жена Юрия Шатунова не придет на похороны мужа
Лера Кудрявцева рассказала об отношениях с Юрием Шатуновым
Лера Кудрявцева рассказала об отношениях с Юрием Шатуновым
Любовь Успенская может получить реальный срок
Любовь Успенская может получить реальный срок
Елена Малышева рассказала, чего боятся детям Шатунова
Елена Малышева рассказала, чего боятся детям Шатунова
Подборка картинок. Вечерний выпуск (30 фото) - 24.06.2022
Подборка картинок. Вечерний выпуск (30 фото) - 24.06.2022
Иркутян приглашают присоединиться к акции «Заборник»
Иркутян приглашают присоединиться к акции «Заборник»
Участники Little Big уехали из России
Участники Little Big уехали из России
Overwatch не будет доступен с 4 октября, его заменит Overwatch 2
Overwatch не будет доступен с 4 октября, его заменит Overwatch 2
Состояние жены Шатунова вызывает опасение
Состояние жены Шатунова вызывает опасение
В Минцифры раскрыли подробности атаки на «Госуслуги»
В Минцифры раскрыли подробности атаки на «Госуслуги»

Топ на сегодня

Подробности смерти Юрия Шатунова
Подробности смерти Юрия Шатунова
В рамках марафона поддержки воинов Донбасса на Соловьев Live к 19:30 собрано почти 45 млн рублей
В рамках марафона поддержки воинов Донбасса на Соловьев Live к 19:30
Binance и Криштиано Роналду выпустят эксклюзивную NFT-коллекцию
Binance и Криштиано Роналду выпустят эксклюзивную NFT-коллекцию
Павел Прилучный устроил романтичную прогулку подруге со львами
Павел Прилучный устроил романтичную прогулку подруге со львами
В Иркутске в предместье Рабочее 22 июня открыли сквер Памяти
В Иркутске в предместье Рабочее 22 июня открыли сквер Памяти

Еще по теме

Средства маткапитала предлагают разрешить тратить на дистанционное обучение детей
Сферу использования материнского капитала в Российской Федерации могут расширить
Маткапитал предложили использовать на оплату детского сада
Матвиенко выступила за увеличение размера материнского капитала