Алтабаева предложила разрешить тратить маткапитал на покупку автомобиля

Использование программы материнского капитала необходимо расширить, в том числе распространить на покупку автомобиля. Об этом заявила зампред Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Екатерина Алтабаева в комментарии «СенатИнформ».

Сенатор выразила сожаление, что эти попытки до сих пор не увенчались успехом. При загородной жизни транспортное средство для семьи с детьми является жизненной необходимостью, отметила она.

Екатерина Алтабаева также поддержала инициативу Общероссийского народного фронта (ОНФ) о распространении действия маткапитала на покупку земли для строительства дома. «Наличие дома, квартиры, крыши над головой — это главное для семьи с детьми. Если в больших городах люди тратят средства маткапитала на ипотеку, то в небольших населенных пунктах многие хотят построить собственный дом и, конечно, для этого нужная земля», — отметила она и выразила надежу, что законопроект будет принят.

Ранее с предложением разрешить продажу жилья, приобретенного на материнский капитал, при условии возврата средств выступила заместитель председателя Комитета Госдумы по строительству Светлана Разворотнева.