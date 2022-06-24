Анастасия Макеева с мужем отметили личный праздник

40-летняя актриса Анастасия Макеева отметила годовщину знакомства с Романом Мальковым. Анастасия Макеева пару лет назад была рядовой артисткой, выступавшей в мюзиклах, но скандальная история любви превратила ее в настоящую звезду. Произошло это благодаря роману знаменитости с простым строителем Романом Мальковым. Поначалу их отношения не казались чем-то примечательным, пока публика не выяснила, что ради Макеевой мужчина бросил жену и четверых детей. Однако статус коварной разлучницы Анастасию ничуть не смутил: она добилась того, что Роман развелся с супругой и спустя несколько месяцев женился на ней. Этой весной они отметили первую годовщину свадьбы, которая проходила в Крыму. А 22 июня Макеева сообщила подписчикам еще об одной важной дате их с Мальковым отношений. В этот день два года назад они познакомились.«Скромно и в дороге, но мы празднуем наш день встречи. Ровно два года назад этот парень пришел и сказал: «Здравствуйте, я Роман!»... Признаться, я не внесла в память этот день, а вот мой муж — напротив. Люблю тебя. Но теперь это наш общий день!»— написала артистка, опубликовав серию романтичных снимков с избранником. Подписчики Анастасии немедленно вычислили, что та встреча и стала началом краха семейной жизни Малькова, переехавшего из Словении в России для работы. Тем летом он строил дачу звезде мюзиклов и сблизился с ней. Однако, как утверждает его обманутая супруга, продолжал поддерживать статус примерного мужа и отца и Рождество отмечал дома. Но вскоре правда о связи Романа с артисткой выплыла наружу и разразился громкий скандал, до сих пор не угасший.