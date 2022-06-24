Анастасия Макеева с мужем отметили личный праздник
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Анастасия Макеева с мужем отметили личный праздник

Анастасия Макеева с мужем отметили личный праздник
40-летняя актриса Анастасия Макеева отметила годовщину знакомства с Романом Мальковым. Анастасия Макеева пару лет назад была рядовой артисткой, выступавшей в мюзиклах, но скандальная история любви превратила ее в настоящую звезду. Произошло это благодаря роману знаменитости с простым строителем Романом Мальковым. Поначалу их отношения не казались чем-то примечательным, пока публика не выяснила, что ради Макеевой мужчина бросил жену и четверых детей. Однако статус коварной разлучницы Анастасию ничуть не смутил: она добилась того, что Роман развелся с супругой и спустя несколько месяцев женился на ней. Этой весной они отметили первую годовщину свадьбы, которая проходила в Крыму. А 22 июня Макеева сообщила подписчикам еще об одной важной дате их с Мальковым отношений. В этот день два года назад они познакомились.
«Скромно и в дороге, но мы празднуем наш день встречи. Ровно два года назад этот парень пришел и сказал: «Здравствуйте, я Роман!»... Признаться, я не внесла в память этот день, а вот мой муж — напротив. Люблю тебя. Но теперь это наш общий день!»— написала артистка, опубликовав серию романтичных снимков с избранником. Подписчики Анастасии немедленно вычислили, что та встреча и стала началом краха семейной жизни Малькова, переехавшего из Словении в России для работы. Тем летом он строил дачу звезде мюзиклов и сблизился с ней. Однако, как утверждает его обманутая супруга, продолжал поддерживать статус примерного мужа и отца и Рождество отмечал дома. Но вскоре правда о связи Романа с артисткой выплыла наружу и разразился громкий скандал, до сих пор не угасший.
# Шоу-бизнес Макеева Анастасия
По материалам: z-aya

Последние новости

СМИ: Российское подразделение Xbox полностью распустили
СМИ: Российское подразделение Xbox полностью распустили
Анастасия Макеева с мужем отметили личный праздник
Анастасия Макеева с мужем отметили личный праздник
Квентин Тарантино потребовал отклонить иск Miramax касательно NFT
Квентин Тарантино потребовал отклонить иск Miramax касательно NFT
С двух российских мемориалов сняли польские флаги
С двух российских мемориалов сняли польские флаги
Гигантские потолки, бассейн и выход к океану. Катя Жужа показала роскошную виллу на Мальдивах
Гигантские потолки, бассейн и выход к океану. Катя Жужа показала
Посол заявил об обеспокоенности из-за введения США пошлин на удобрения из России
Посол заявил об обеспокоенности из-за введения США пошлин на
Идея для дачного обеда: люля с сыром сулугуни
Идея для дачного обеда: люля с сыром сулугуни
Агентство Moody’s понизило рейтинг по облигациям Coinbase
Агентство Moody’s понизило рейтинг по облигациям Coinbase
Азиза раскрыла, какие гонорары получают звезды за участие в телешоу
Азиза раскрыла, какие гонорары получают звезды за участие в телешоу
Эрдоган поддержал введение в Турции смертной казни за поджог леса
Эрдоган поддержал введение в Турции смертной казни за поджог леса
Европа отказалась верить объяснениям «Газпрома» по «Северному потоку»
Европа отказалась верить объяснениям «Газпрома» по «Северному потоку»
Кому из знаков зодиака не следует употреблять спиртное
Кому из знаков зодиака не следует употреблять спиртное

Топ на сегодня

В рамках марафона поддержки воинов Донбасса на Соловьев Live к 19:30 собрано почти 45 млн рублей
В рамках марафона поддержки воинов Донбасса на Соловьев Live к 19:30
Binance и Криштиано Роналду выпустят эксклюзивную NFT-коллекцию
Binance и Криштиано Роналду выпустят эксклюзивную NFT-коллекцию
Павел Прилучный устроил романтичную прогулку подруге со львами
Павел Прилучный устроил романтичную прогулку подруге со львами
Белый дом объявил о новом пакете военной помощи Киеву на 450 миллионов долларов
Белый дом объявил о новом пакете военной помощи Киеву на 450
Британию предупредили об угрозе продовольственного кризиса
Британию предупредили об угрозе продовольственного кризиса

Еще по теме

Анастасия Макеева отпраздновала первую годовщину свадьбы с Романом Мальковым
Анастасия Макеева нашла мужу новую работу
Анастасия Макеева призналась, что муж вынужден ее терпеть
Анастасия Макеева обзавелась недвижимостью в Турции и перебралась туда