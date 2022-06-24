Авдеев вернул Брянскую на Дом-2, чтобы создать любовный треугольник
Сегодня, 12:55 Вадим Карасев
Как оказалось, после своего дня рождения Алексей Адеев решил провести ночь за пределами Дом-2, совместно со своей бывшей девушкой Анной Брянской. После своего возвращения на Поляну он официально заявил, что искренне любит Аню, в связи с чем они решили попытаться заново построить отношения, начав с чистого листа. При этом Лёша рассчитывает, что прошлые разногласия остались позади и они больше не будут ругаться из-за таких мелочей. Однако фанаты телестройки давно не доверяют Алексею Адееву и подозревают, что он позвал Аню на проект, просто чтобы устроить очередной любовный треугольник. Всем известно, что он всё ещё нравится Анне Самониной. При этом он разорвал отношения с девушкой при очень странных обстоятельствах. Там Лёша сам сбежал от девушки, загулял, а в итоге начал обвинять свою бывшую избранницу в измене.
В итоге девушка рассчитывала вернуть Адеева. Но, она когда увидела его в объятиях другой на вечеринке — рыдала и остальные участники Дом-2 никак не могли её успокоить. В итоге у Леши на выбор есть две Ани. Интересно, будут ли они из-за него ругаться? А может Брянская снова пришла на проект чтобы повысить активность в социальных сетях?
По материалам: life-dom2