Авдеев вернул Брянскую на Дом-2, чтобы создать любовный треугольник

Вадим Карасев

Однако фанаты телестройки давно не доверяют Алексею Адееву и подозревают, что он позвал Аню на проект, просто чтобы устроить очередной любовный треугольник. Всем известно, что он всё ещё нравится Анне Самониной. При этом он разорвал отношения с девушкой при очень странных обстоятельствах. Там Лёша сам сбежал от девушки, загулял, а в итоге начал обвинять свою бывшую избранницу в измене.В итоге девушка рассчитывала вернуть Адеева. Но, она когда увидела его в объятиях другой на вечеринке — рыдала и остальные участники Дом-2 никак не могли её успокоить. В итоге у Леши на выбор есть две Ани. Интересно, будут ли они из-за него ругаться? А может Брянская снова пришла на проект чтобы повысить активность в социальных сетях?