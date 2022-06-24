Азиза раскрыла, какие гонорары получают звезды за участие в телешоу
58-летняя певица Азиза была популярной в 90-х годах, а потом лишь иногда появлялась в разных шоу. В том числе ее можно было увидеть во втором сезоне "Маски", где она скрывалась под костюмом пингвина.
На днях она дала интервью в передаче "Алена, блин", где рассказала о личной жизни, отношениях с коллегами и многом другом. В нынешней ситуации ее удивляет факт, что многие знаменитости теперь негативно относятся к Пугачевой, хотя она очень отзывчивая. По словам Азизы, Алла помогла ей в трудный час.
Когда речь зашла о телевидении, звезда объяснила, что артистам там платят по-разному.
Азиза также упомянула, что на конкурсах артисты обычно ничего не зарабатывают, кроме пиара.
Однако позже она уточнила, что кому-то все-таки платят, причем немало, но многие снимаются там совершенно бесплатно.