Азиза раскрыла, какие гонорары получают звезды за участие в телешоу
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Азиза раскрыла, какие гонорары получают звезды за участие в телешоу

Азиза раскрыла, какие гонорары получают звезды за участие в телешоу

58-летняя певица Азиза была популярной в 90-х годах, а потом лишь иногда появлялась в разных шоу. В том числе ее можно было увидеть во втором сезоне "Маски", где она скрывалась под костюмом пингвина.

На днях она дала интервью в передаче "Алена, блин", где рассказала о личной жизни, отношениях с коллегами и многом другом. В нынешней ситуации ее удивляет факт, что многие знаменитости теперь негативно относятся к Пугачевой, хотя она очень отзывчивая. По словам Азизы, Алла помогла ей в трудный час.


Когда речь зашла о телевидении, звезда объяснила, что артистам там платят по-разному.

Слава Богу, артистам всегда платят, но кому-то заоблачные гонорары, а кому-то нормальные, среднестатистические — 100 тысяч рублей.

Азиза также упомянула, что на конкурсах артисты обычно ничего не зарабатывают, кроме пиара.

Благотворительностью мы занимаемся много в других местах. Но бывает и на телевидении. Например, на конкурсы, в которых я победила, "Точь-в-точь", "Ты суперстар" или "Маска" мы ходим бесплатно.

Однако позже она уточнила, что кому-то все-таки платят, причем немало, но многие снимаются там совершенно бесплатно.

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По материалам: uposters.ru

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