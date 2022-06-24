Белый дом объявил о новом пакете военной помощи Киеву на 450 миллионов долларов

Вадим Карасев

Представитель Белого дома Кирби: США поставят Киеву HIMARS, снаряды и катера на $450млн

Соединенные Штаты выделят Украине дополнительную военную помощь в размере 450 миллионов долларов. Об этом сообщил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома 6,1 миллиарда долларов составила общая сумма помощи Украине с февраля 2022 года По подсчетам Белого дома, общая сумма американской военной помощи Украине с начала президентского срока Джо Байдена составила около 6,8 миллиарда долларов. При этом значительная часть этих средств была выделена после 24 февраля 2022 года, когда президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине.

15 июня президент США Джо Байден объявил о выделении нового пакета военной помощи Украине на один миллиард долларов. По словам политика, туда войдут передовые ракетные системы, артиллерия и боеприпасы для нее, а также системы береговой обороны. Вместе с тем, глава Агентства США по международному развитию (USAID) Саманта Пауэр обратила внимание, что власти Украины на фоне российской спецоперации ежемесячно расходуют порядка 5-6 миллиардов долларов. В связи с этим она заявила, что выделяемые Соединенными Штатами 7,5 миллиарда долларов недостаточны.

Изменение характера боев влияет на предоставляемую помощь

Во время брифинга Джон Кирби также рассказал, почему США иногда отказываются предоставлять Украине некоторые виды летального оружия. Как объяснил представитель Белого дома, Вашингтон меняет составляющие военной помощи Украине из-за перемен в ходе боевых действий.

«С эволюцией и развитием войны их нужды эволюционируют, и наш вклад эволюционирует», — отметил чиновник. Так, изначально украинским силам поставляли противотанковые и противовоздушные комплексы Javelin и Stinger, а позже — артиллерию.

Кирби также отметил, что передача Киеву оружия ведется «не ради эскалации» конфликта. «По мере того как война изменяется и развивается, а война должна меняться и развиваться, и наш вклад также меняется и развивается», — сказал он.

В России заявили о готовности ответить ударом на поставки РСЗО

В свою очередь, в России сочли, что поставками РСЗО HIMARS США шаг за шагом движутся к третьей мировой войне. Такое мнение выразил в разговоре с «Лентой.ру» заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин. Он также призвал к удару по посольству США в Киеве из-за поставок РСЗО Украине.

Ранее глава комитета Госдумы по обороне генерал-полковник Андрей Картаполов назвал условие для удара по госучреждениям и объектам транспортной инфраструктуры Украины. По его словам, Россия может нанести соответствующие удары в случае, если Киеву будут поставлены РСЗО дальнего действия.